ポンドドル、買い優勢 英中銀の利上げ期待高まる 一時年４回を織り込む動き＝ＮＹ為替 ポンドドル、買い優勢 英中銀の利上げ期待高まる 一時年４回を織り込む動き＝ＮＹ為替

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きょうのポンドドルは買いが優勢となっており、一時１．３４ドル台後半まで上昇。本日１．３４３５ドル付近に来ている２００日線を上抜ける場面も見られた。一方、ポンド円は一時２１３円台に上昇。２１日線の上での推移をしっかりと続けている。



市場では英中銀の利上げ期待が高まっており、短期金融市場ではロンドン時間に、一時年４回の利上げを織り込む動きまで出ていた。しかし、トランプ大統領の発言による中東情勢の安定化への期待から、その確率は低下しており、現在は年３回の確率を５０％程度で織り込んでいる状況。



GBP/USD 1.3415 GBP/JPY 212.69 EUR/GBP 0.8644



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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