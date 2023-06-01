日本代表に激震！27歳DFが怪我で英国遠征不参加に…代わりにベルギーでプレーする26歳を招集
スコットランド戦、イングランド戦を控えた日本代表に激震が走った。
日本サッカー協会は３月24日、日本代表の英国遠征メンバーに招集されていたザンクトパウリのDF安藤智哉が怪我のため不参加になると発表した。
代わりに、今冬にベルギーのゲントに移籍した26歳のDF橋岡大樹が招集された。
森保ジャパンは町田浩樹、板倉滉、高井幸大、長友佑都ら守備陣に怪我人が続出しているだけに、27歳CBの辞退は痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】打点が高い！ 安藤智哉がブンデス初アシスト！
日本サッカー協会は３月24日、日本代表の英国遠征メンバーに招集されていたザンクトパウリのDF安藤智哉が怪我のため不参加になると発表した。
代わりに、今冬にベルギーのゲントに移籍した26歳のDF橋岡大樹が招集された。
森保ジャパンは町田浩樹、板倉滉、高井幸大、長友佑都ら守備陣に怪我人が続出しているだけに、27歳CBの辞退は痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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