無念の不参加となった安藤。（C）Getty Images

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　スコットランド戦、イングランド戦を控えた日本代表に激震が走った。

　日本サッカー協会は３月24日、日本代表の英国遠征メンバーに招集されていたザンクトパウリのDF安藤智哉が怪我のため不参加になると発表した。

　代わりに、今冬にベルギーのゲントに移籍した26歳のDF橋岡大樹が招集された。
 
　森保ジャパンは町田浩樹、板倉滉、高井幸大、長友佑都ら守備陣に怪我人が続出しているだけに、27歳CBの辞退は痛手だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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