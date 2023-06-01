ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は６２１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式23日（NY時間13:04）（日本時間02:04）
ダウ平均 46199.08（+621.61 +1.35%）
ナスダック 21911.28（+263.67 +1.19%）
CME日経平均先物 52870（大証終比：-120 -0.23%）
欧州株式23日GMT17:04
英FT100 9894.15（-24.18 -0.24%）
独DAX 22653.86（+273.67 +1.22%）
仏CAC40 7726.20（+60.58 +0.78%）
米国債利回り
2年債 3.860（-0.040）
10年債 4.364（-0.016）
30年債 4.936（-0.002）
期待インフレ率 2.355（-0.032）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（-0.038）
英 国 4.920（-0.074）
カナダ 3.549（-0.006）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.73（-8.50 -8.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4422.60（-187.00 -4.06%）
ビットコイン（ドル）
70535.50（+2358.77 +3.46%）
（円建・参考値）
1119万3984円（+374337 +3.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46199.08（+621.61 +1.35%）
ナスダック 21911.28（+263.67 +1.19%）
CME日経平均先物 52870（大証終比：-120 -0.23%）
欧州株式23日GMT17:04
英FT100 9894.15（-24.18 -0.24%）
独DAX 22653.86（+273.67 +1.22%）
仏CAC40 7726.20（+60.58 +0.78%）
米国債利回り
2年債 3.860（-0.040）
10年債 4.364（-0.016）
30年債 4.936（-0.002）
期待インフレ率 2.355（-0.032）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（-0.038）
英 国 4.920（-0.074）
カナダ 3.549（-0.006）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.73（-8.50 -8.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4422.60（-187.00 -4.06%）
ビットコイン（ドル）
70535.50（+2358.77 +3.46%）
（円建・参考値）
1119万3984円（+374337 +3.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ