NY株式23日（NY時間13:04）（日本時間02:04）
ダウ平均　　　46199.08（+621.61　+1.35%）
ナスダック　　　21911.28（+263.67　+1.19%）
CME日経平均先物　52870（大証終比：-120　-0.23%）

欧州株式23日GMT17:04
英FT100　 9894.15（-24.18　-0.24%）
独DAX　 22653.86（+273.67　+1.22%）
仏CAC40　 7726.20（+60.58　+0.78%）

米国債利回り
2年債　 　3.860（-0.040）
10年債　 　4.364（-0.016）
30年債　 　4.936（-0.002）
期待インフレ率　 　2.355（-0.032）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.005（-0.038）
英　国　　4.920（-0.074）
カナダ　　3.549（-0.006）
豪　州　　5.118（+0.094）
日　本　　2.304（+0.035）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.73（-8.50　-8.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4422.60（-187.00　-4.06%）

ビットコイン（ドル）
70535.50（+2358.77　+3.46%）
（円建・参考値）
1119万3984円（+374337　+3.46%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ