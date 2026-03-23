アーセナルDFガブリエウがブラジル代表を離脱 カラバオ杯決勝後に右ヒザの痛み訴える
ブラジルサッカー連盟（CBF）は23日、DFガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）が離脱すると発表した。
23大会連続23回目のFIFAワールドカップ出場を決めたブラジル代表は、本大会に向けた強化の一環としてアメリカに遠征。3月26日にフランス代表、3月31日にはクロアチア代表との国際親善試合を実施する。
16日に発表されたブラジル代表メンバーに選ばれていたガブリエウだったが、発表によると、22日に行われたマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝後に右ヒザの痛みを訴えたとのこと。そして検査の結果、同選手は代表ウィーク期間中の試合に出場できる状態ではないことが確認されたという。なお、同選手の離脱に伴う追加招集はないことも伝えられている。
なおアーセナルは、ガブリエウのほかにフランス代表DFウィリアン・サリバがカラバオ・カップ決勝で左足首を負傷し、代表チームから離脱している。
23大会連続23回目のFIFAワールドカップ出場を決めたブラジル代表は、本大会に向けた強化の一環としてアメリカに遠征。3月26日にフランス代表、3月31日にはクロアチア代表との国際親善試合を実施する。
16日に発表されたブラジル代表メンバーに選ばれていたガブリエウだったが、発表によると、22日に行われたマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝後に右ヒザの痛みを訴えたとのこと。そして検査の結果、同選手は代表ウィーク期間中の試合に出場できる状態ではないことが確認されたという。なお、同選手の離脱に伴う追加招集はないことも伝えられている。
なおアーセナルは、ガブリエウのほかにフランス代表DFウィリアン・サリバがカラバオ・カップ決勝で左足首を負傷し、代表チームから離脱している。