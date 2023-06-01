日経225先物：24日2時＝1740円高、5万2780円
24日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1740円高の5万2780円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては1264.51円高。出来高は2万9207枚となっている。
TOPIX先物期近は3545ポイントと前日比101ポイント高、TOPIXの現物終値比は58.56ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52780 +1740 29207
日経225mini 52795 +1755 476228
TOPIX先物 3545 +101 32650
JPX日経400先物 32140 +1000 1067
グロース指数先物 703 +25 4775
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3545ポイントと前日比101ポイント高、TOPIXの現物終値比は58.56ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52780 +1740 29207
日経225mini 52795 +1755 476228
TOPIX先物 3545 +101 32650
JPX日経400先物 32140 +1000 1067
グロース指数先物 703 +25 4775
東証REIT指数先物 売買不成立
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