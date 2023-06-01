　24日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1740円高の5万2780円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては1264.51円高。出来高は2万9207枚となっている。

　TOPIX先物期近は3545ポイントと前日比101ポイント高、TOPIXの現物終値比は58.56ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52780　　　　 +1740　　　 29207
日経225mini 　　　　　　 52795　　　　 +1755　　　476228
TOPIX先物 　　　　　　　　3545　　　　　+101　　　 32650
JPX日経400先物　　　　　 32140　　　　 +1000　　　　1067
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　 +25　　　　4775
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース