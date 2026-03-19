香川県が発注した土木工事の入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会が、「村上組」など高松市内の建設会社約２０社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、排除措置命令を出す方針を固めた。

併せて、２０社以上の会社に計数億円の課徴金納付命令を出す見通し。関係者への取材でわかった。

排除措置命令を受けるのは大下組、野崎組、東讃建設など。大半の業者は約２０年前にも同様の談合で行政処分を受けている。

関係者によると、各社は遅くとも２０２１年度以降、同県が発注した施工費３０００万円以上の道路舗装や河川改修工事などの一般競争入札で、事前に受注予定業者を決めていたという。対象は高松市内の工事で、受注希望業者が入札ごとに周囲に意向を伝え、話し合っていたとみられる。

同県が入札前に公表した工事の予定価格を参考に、受注予定業者が他の業者と応札額を調整した後、一番低い金額で応札していた。また、他の業者が入札を辞退して「１社入札」になるよう調整したこともあったという。

公取委は０１年にも、同県や高松市が発注した土木工事を巡る談合で村上組などを含む１５９社に再発防止を求める排除勧告を出した。０３年には、うち１３４社に計約１０億円の課徴金納付を命じている。

公取委は今回の談合に関与した各社に既に処分案を通知しており、会社側の意見を聞いた後に正式な命令を出す見通しだ。