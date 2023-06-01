ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７１７ドル高 ナスダックは１．５％の大幅高
NY株式23日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 46294.71（+717.24 +1.56%）
ナスダック 21979.95（+332.34 +1.50%）
CME日経平均先物 52840（大証終比：-150 -0.28%）
欧州株式23日GMT16:09
英FT100 9953.80（+35.47 +0.35%）
独DAX 22700.65（+320.46 +1.43%）
仏CAC40 7780.64（+115.02 +1.47%）
米国債利回り
2年債 3.858（-0.042）
10年債 4.362（-0.018）
30年債 4.933（-0.005）
期待インフレ率 2.353（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.039）
英 国 4.926（-0.068）
カナダ 3.552（-0.003）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝90.42（-7.81 -7.95%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4398.60（-211.00 -4.58%）
ビットコイン（ドル）
70388.38（+2211.65 +3.24%）
（円建・参考値）
1117万1340円（+351011 +3.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46294.71（+717.24 +1.56%）
ナスダック 21979.95（+332.34 +1.50%）
CME日経平均先物 52840（大証終比：-150 -0.28%）
欧州株式23日GMT16:09
英FT100 9953.80（+35.47 +0.35%）
独DAX 22700.65（+320.46 +1.43%）
仏CAC40 7780.64（+115.02 +1.47%）
米国債利回り
2年債 3.858（-0.042）
10年債 4.362（-0.018）
30年債 4.933（-0.005）
期待インフレ率 2.353（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.039）
英 国 4.926（-0.068）
カナダ 3.552（-0.003）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝90.42（-7.81 -7.95%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4398.60（-211.00 -4.58%）
ビットコイン（ドル）
70388.38（+2211.65 +3.24%）
（円建・参考値）
1117万1340円（+351011 +3.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ