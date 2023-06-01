NY株式23日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　46294.71（+717.24　+1.56%）
ナスダック　　　21979.95（+332.34　+1.50%）
CME日経平均先物　52840（大証終比：-150　-0.28%）

欧州株式23日GMT16:09
英FT100　 9953.80（+35.47　+0.35%）
独DAX　 22700.65（+320.46　+1.43%）
仏CAC40　 7780.64（+115.02　+1.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.858（-0.042）
10年債　 　4.362（-0.018）
30年債　 　4.933（-0.005）
期待インフレ率　 　2.353（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.004（-0.039）
英　国　　4.926（-0.068）
カナダ　　3.552（-0.003）
豪　州　　5.118（+0.094）
日　本　　2.304（+0.035）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝90.42（-7.81　-7.95%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4398.60（-211.00　-4.58%）

ビットコイン（ドル）
70388.38（+2211.65　+3.24%）
（円建・参考値）
1117万1340円（+351011　+3.24%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ