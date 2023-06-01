【今日の献立】2026年3月24日(火)「鶏のから揚げ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏のから揚げ」 「たくあん納豆」 「ワカメとカニカマの酢の物」 の全3品。
食べ応えのあるから揚げを中心に、サッパリした酢の物と納豆を合わせました。
【主菜】鶏のから揚げ
基本の鶏から揚げ。下味がしっかりついているので、お弁当にも最適！
調理時間：25分
カロリー：680Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
＜下味＞
酒 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1/2
塩コショウ 少々
ショウガ汁 大さじ1/2
片栗粉 適量 揚げ油 適量 キャベツ 4~5枚
プチトマト 6個
レモン (くし切り)2個
キャベツはせん切りにし、水に放ってザルに上げ、水気をしっかりきる。揚げ油を170℃に予熱する。
2. 器にキャベツとから揚げを盛り、プチトマトとレモンを添える。
【副菜】たくあん納豆
納豆とたくあんの相性は抜群。歯ごたえもよいです。
調理時間：5分
カロリー：90Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ネギ (刻み)適量 しょうゆ 適量
【副菜】ワカメとカニカマの酢の物
ユズコショウがきいた、サッパリした酢の物です。
調理時間：5分
カロリー：45Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
カニ風味カマボコ 6本 ミョウガ 1個
＜合わせ酢＞
作り置き甘酢 大さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1
ユズコショウ 少々
ボウルで＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせる。
食べ応えのあるから揚げを中心に、サッパリした酢の物と納豆を合わせました。
【主菜】鶏のから揚げ
基本の鶏から揚げ。下味がしっかりついているので、お弁当にも最適！
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：680Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）鶏もも肉 (大)1枚(350g)
＜下味＞
酒 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1/2
塩コショウ 少々
ショウガ汁 大さじ1/2
片栗粉 適量 揚げ油 適量 キャベツ 4~5枚
プチトマト 6個
レモン (くし切り)2個
【下準備】鶏もも肉は余分な脂を取り除き、食べやすい大きさに切る。抗菌袋に＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、鶏もも肉を加えて10分程浸ける。
©Eレシピ
キャベツはせん切りにし、水に放ってザルに上げ、水気をしっかりきる。揚げ油を170℃に予熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. キッチンペーパーで鶏もも肉の水気を拭き取り、片栗粉を薄くからめ、170℃の揚げ油で全体に色が付くまで中火で4分程揚げる。
©Eレシピ
2. 器にキャベツとから揚げを盛り、プチトマトとレモンを添える。
©Eレシピ
【副菜】たくあん納豆
納豆とたくあんの相性は抜群。歯ごたえもよいです。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：90Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）納豆 2パック たくあん 4cm
ネギ (刻み)適量 しょうゆ 適量
【下準備】たくあんは5mm角に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに納豆、たくあん、ネギを入れ、しょうゆを加えて混ぜ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ワカメとカニカマの酢の物
ユズコショウがきいた、サッパリした酢の物です。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：45Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ワカメ (生:ゆで)50g
カニ風味カマボコ 6本 ミョウガ 1個
＜合わせ酢＞
作り置き甘酢 大さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1
ユズコショウ 少々
【下準備】ワカメは水洗いして水気をしっかり絞り、食べやすい大きさに切る。カニ風味カマボコはほぐす。ミョウガは縦半分に切って斜め薄切りにする。
©Eレシピ
ボウルで＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜合わせ酢＞のボウルにワカメ、カニ風味カマボコ、ミョウガを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ