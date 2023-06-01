プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏のから揚げ」 「たくあん納豆」 「ワカメとカニカマの酢の物」 の全3品。
食べ応えのあるから揚げを中心に、サッパリした酢の物と納豆を合わせました。

【主菜】鶏のから揚げ
基本の鶏から揚げ。下味がしっかりついているので、お弁当にも最適！

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調理時間：25分
カロリー：680Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

鶏もも肉  (大)1枚(350g)
＜下味＞
  酒  大さじ1
  薄口しょうゆ  大さじ1/2
  塩コショウ  少々
  ショウガ汁  大さじ1/2
片栗粉  適量 揚げ油  適量 キャベツ  4~5枚
プチトマト  6個
レモン  (くし切り)2個

【下準備】

鶏もも肉は余分な脂を取り除き、食べやすい大きさに切る。抗菌袋に＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、鶏もも肉を加えて10分程浸ける。

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キャベツはせん切りにし、水に放ってザルに上げ、水気をしっかりきる。揚げ油を170℃に予熱する。

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【作り方】

1. キッチンペーパーで鶏もも肉の水気を拭き取り、片栗粉を薄くからめ、170℃の揚げ油で全体に色が付くまで中火で4分程揚げる。

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2. 器にキャベツとから揚げを盛り、プチトマトとレモンを添える。

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【副菜】たくあん納豆
納豆とたくあんの相性は抜群。歯ごたえもよいです。

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調理時間：5分
カロリー：90Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

納豆  2パック たくあん  4cm
ネギ  (刻み)適量 しょうゆ  適量

【下準備】

たくあんは5mm角に切る。

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【作り方】

1. ボウルに納豆、たくあん、ネギを入れ、しょうゆを加えて混ぜ、器に盛る。

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【副菜】ワカメとカニカマの酢の物
ユズコショウがきいた、サッパリした酢の物です。

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調理時間：5分
カロリー：45Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ワカメ  (生:ゆで)50g
カニ風味カマボコ  6本 ミョウガ  1個
＜合わせ酢＞
  作り置き甘酢  大さじ1
  薄口しょうゆ  小さじ1
  ユズコショウ  少々

【下準備】

ワカメは水洗いして水気をしっかり絞り、食べやすい大きさに切る。カニ風味カマボコはほぐす。ミョウガは縦半分に切って斜め薄切りにする。

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ボウルで＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. ＜合わせ酢＞のボウルにワカメ、カニ風味カマボコ、ミョウガを加えて和え、器に盛る。

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