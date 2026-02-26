新作コラボが見逃せん、、！【studio CLIP】可愛さ満点♡「アイシナモロールグッズ」

大人になっても、可愛いキャラクターアイテムが好き！ そんな40・50代にぜひ注目してほしいのが、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の新作コラボ「I.CINNAMOROLL × studio CLIP」。「アイシナモロール」のキュートなモチーフとおしゃれなデザインで、日常をさりげなく彩ってくれるはず。今回はそのなかから、大人世代も使いやすそうなお出かけアイテムをピックアップして紹介します。

大人も持ちやすそうなトートバッグ

【studio CLIP】「【アイシナモロール】トートバッグ」各\3,690（税込）

シンプルなロゴとすっきりとしたイラストが、大人世代でも持ち歩きやすそうなトートバッグ。A4サイズの書類や13インチPCも収まるサイズで、通勤や通学、サブバッグとしても使いやすそうです。さらに、アイシナモロールのシルエットカラビナ付き。それだけでもキュートですが、お気に入りのキーチャームをプラスして自分らしいアレンジを楽しんで。

ふわふわ素材に癒やされる巾着ポーチ

【studio CLIP】「【アイシナモロール】巾着ポーチ」\1,890（税込）

アイシナモロールのフェイスをモチーフにした、思わず触れたくなりそうなふわふわ素材の巾着ポーチ。愛らしいデザインながらやさしいカラーで、大人世代のバッグの中でもなじみそうなところが魅力です。バッグの中から取り出すたびに気分が上がりそうな可愛さで、日常のちょっとしたお出かけにも連れて行きたくなりそう。

バッグチャーム感覚で使えるスライドミラー

【studio CLIP】「【アイシナモロール】スライド式ミラーチャーム」\1,890（税込）

シナモロールが振り返る姿が可愛い、スライド式のミラーチャーム。ボールチェーン付きでバッグに取り付けられるので、チャーム感覚で持ち歩けて、外出先でもさっと身だしなみをチェックできます。ただ可愛いだけのチャームを付けるのは抵抗がある……という大人世代でも、これなら持ち歩きたくなりそう。

バッグに付けられる便利で可愛いヘアコーム

【studio CLIP】「【アイシナモロール】ケース付きヘアコームセット」\1,290（税込）

先端にちょこんと付いたアイシナモロールのイラストが目を引く、ケース付きのヘアコームセット。コンパクトサイズで持ち運びやすく、外出先でさっと髪を整えたいときにも便利そうです。こちらもバッグに付けられる仕様で、トレンドのバッグチャームとして楽しめるのもポイント。可愛くて実用的なヘアコームなら、大人のお出かけシーンにも取り入れやすいはず。

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writer：tama.N