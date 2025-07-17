◆米大リーグオープン戦 エンゼルス５―１３ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）は２２日（日本時間２３日）、開幕からの先発投手を発表し、佐々木朗希投手（２４）が４戦目の３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦、大谷翔平投手（３１）が５戦目の３１日（同４月１日）の同カードに入った。続く１日（同２日）の６戦目には開幕投手を務める山本由伸投手（２７）が中５日で回る見込みで、史上初めて日本人投手が３試合連続で先発する可能性が高くなった。

ドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）への命運は日本人トリオに託されたと言っても過言ではない。ロバーツ監督は、すでに２６日（日本時間２７日）の本拠地・Ｄバックス戦で山本に開幕投手を託すことを発表していたが、開幕４戦目を朗希、５戦目を大谷に託すことを発表。ローテにはシーハン、グラスノーも入ったが、５人中３人が日本人となった。

さらに２カード目の本拠地・ガーディアンズ３連戦では、最終戦に中５日で山本を起用することが濃厚。山本の登板は開幕戦後の状態を見て正式決定することになるが、朗希―大谷―山本と日本人トリオが３試合連続で先発することが有力になった。同一チームで日本人投手が３試合連続で先発すれば史上初。昨季は開幕８連勝で勢いに乗って頂点まで突っ走った。今季も日本人トリオの力でスタートダッシュを成功させたい。

昨季、チームで唯一ローテを守って１２勝を挙げ、ＷＳでＭＶＰにも輝いた山本への信頼は絶大。首脳陣は、スネルが出遅れているため、山本を中５日で優先して回す青写真を描いている。大谷もＷＢＣもあってオープン戦では１登板のみだが、１８日の登板では５回途中１安打無失点と快投。この日は試合前にブルペンで３６球を投げた。開幕からローテ入りするのは２３年以来３年ぶり。二刀流での本領発揮へ、２４日（同２５日）のオープン戦最終戦となる本拠地・エンゼルス戦で登板し、最終調整する。

不安を残しているのは朗希。ここまで３試合に登板したが、防御率１３・５０と苦しんでいる。それでも、内容や将来性を加味してのローテ入り。この日、山本と朗希はドジャースタジアムで別メニュー調整をして登板に備えた。朗希は開幕前最終登板となる２３日（同２４日）のエンゼルス戦で弾みをつける投球が期待される。

開幕が近づき、ロバーツ監督は「現在のメンバーには非常に満足している」と自信をのぞかせた。日本人トリオの活躍が、ＷＳ３連覇につながっていく。（安藤 宏太）

◆日本人投手の３戦連続先発 これまで日本人投手が同一チームに３人以上所属した例は、２５年からのドジャース以外には、０１年エクスポズ（伊良部、吉井、大家）、０３年ドジャース（野茂、石井、木田）、０９年Ｒソックス（松坂、岡島、田沢、斎藤）、１１年Ｒソックス（松坂、岡島、田沢）の例があるが、１シーズンに３投手が先発したのは０１年エクスポズと０３年ドジャースのみ。３戦連続日本人先発はない。最も近づいたのは０３年ドジャースで、９月２５日に野茂、２６日に石井が先発。２７日はダブルヘッダーの第１試合にジャクソン、第２試合に木田が先発したため、３日連続での日本人先発はあるが、３戦連続はない。