歌舞伎俳優の中村鴈治郎、中村壱太郎が２３日、京都府のＭＯＶＩＸ京都で行われたシネマ歌舞伎「曽根崎心中」（４月１０日から全国５４館で公開）の完成披露上映会に出席した。

日本映画の歴代興収記録を２２年ぶりに更新した大ヒット映画「国宝」（李相日監督）にも登場した「曽根崎心中」をシネマ歌舞伎化。２００９年４月歌舞伎座公演を収録したもので、鴈治郎の父で壱太郎の祖父にあたる坂田藤十郎さんがお初役、鴈治郎が徳兵衛役で出演している。この日は成駒家の家の芸とも言える「曽根崎心中」の見どころや映画「国宝」のエピソードで大いに盛り上がった。

鴈治郎は「今、映画『国宝』が話題になっていますよね。出演している横浜流星さんや吉沢亮さんたちが、役作りの手本として、僕らが渡したビデオが、まさにこの映像なんです。それが今回映画化された。彼ら２人の手本になったものを、皆様にスクリーンで見ていただけるということなんです」。さらに「６台のカメラの中から『父がきれいで可愛らしく映っているカットを使おう』とこだわって再編集しました。最高のものができたと思います」と胸を張った。

鴈治郎は「『曽根崎心中』がシネマ歌舞伎になることを一番喜んでいるのは、たぶん父（藤十郎さん）ではないかと思います」。京都・南座「曽根崎心中物語」の午前と午後の公演を終えて駆け付けた壱太郎は「きょう３回目の『曽根崎心中』です（笑）。一番喜んでいるのは祖父だと思っていますし、今のこの（映画『国宝』からの）流れに改めて感謝したい」と愛嬌（あいきょう）たっぷりにあいさつした。

最後のあいさつでは、壱太郎から「これがヒットすれば、また『曽根崎心中』を舞台にかけられる日が来ると信じています。ぜひ４月１０日から一人でも多くの方を誘って映画館に来てもらえたら」とメッセージ。鴈治郎は「とにかく、父・坂田藤十郎の姿が映像として残っていることは、私自身大変うれしく思います。皆様の目に焼き付けていただいて、ぜひ映画『国宝』以上のヒットを！」と力を込めた。

出演は坂田藤十郎、中村鴈治郎、坂東竹三郎、松本錦吾、中村亀鶴、中村芝翫、片岡我當（敬称略）ら。作・近松門左衛門、演出・宇野信夫。