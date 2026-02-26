ちいかわラーメン豚に新作油そば登場♡限定メニュー＆グッズをチェック

大人気「ちいかわ」の世界観を楽しめる話題のラーメン店「ちいかわラーメン豚」に、待望の新メニューが登場♡2026年4月10日（金）からは、期間限定で「油そば」がラインナップに仲間入りします。見た目の可愛さと満足感のある味わいはもちろん、限定ノベルティやオリジナルグッズも充実。ファンは見逃せない注目の内容です♪

期間限定！新作油そばが登場



「ちいかわラーメン豚」から新登場するのは、カニカマをトッピングした「ちいかわラーメン豚 油そば」。しっかりとした味わいとユニークなビジュアルが魅力の一杯です。

ちいかわラーメン豚 油そば

価格：1,760円（税込）

さらに、油そばを注文すると「古本屋」のノベルティステッカーがもらえる嬉しい特典付き♡見た目も楽しめる限定メニューです。

提供期間：2026年4月10日（金）～2026年6月30日（火）

※カスタマイズオーダー対象外

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定番ラーメン＆ドリンクも充実



ラーメン豚ミニ（麺130g）

価格：1,540円（税込）

ラーメン豚小（麺200g）

価格：1,760円（税込）

ラーメン豚大（麺300g）

価格：1,980円（税込）

定番メニューのラーメンはサイズごとにキャラクターが異なる楽しい仕様。

それぞれ、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをモチーフにしたはんぺん付き。注文ごとに同じキャラクターのノベルティステッカーがもらえます。

黒烏龍茶

価格：500円（税込）

みかんソーダ

価格：770円（税込）

もも＆ラフランスジュース

価格：715円（税込）

ドリンク注文でランダムのクリアカードが1枚もらえるのもポイント。さらに来店者にはロゴ入り紙エプロンも配布されます。

※大判POPはお持ち帰り不可です。

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。

※アレルギー表記はHPに後日掲載予定です。

限定グッズ＆食器も見逃せない



油そば皿（古本屋）

価格：2,200円（税込）

※冷やし中華皿（モモンガ）と同形状

店員さんなマスコット

価格：全3種 各1,870円（税込）

メラミンボウル

価格：1,320円（税込）

店舗ではここでしか手に入らないオリジナルグッズも展開。オリジナルグッズは来店者限定で購入可能。公式オンラインストア「ちいかわマーケット」でも販売中です。

※1種につきお一人様2点まで

※在庫状況により取扱いがない場合あり

※画像はイメージとなりますので、実際の仕様と異なる場合がございます。

ちいかわの世界で特別なひとときを♡



可愛さと美味しさを同時に楽しめる「ちいかわラーメン豚」の新作油そばは、この期間だけの特別な一杯。さらにノベルティやグッズも充実しているので、訪れるたびにワクワクが広がります♪

お気に入りのキャラクターと一緒に、楽しい食体験を満喫してみてはいかがでしょうか♡