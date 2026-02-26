ちいかわラーメン豚に新作油そば登場♡限定メニュー＆グッズをチェック
大人気「ちいかわ」の世界観を楽しめる話題のラーメン店「ちいかわラーメン豚」に、待望の新メニューが登場♡2026年4月10日（金）からは、期間限定で「油そば」がラインナップに仲間入りします。見た目の可愛さと満足感のある味わいはもちろん、限定ノベルティやオリジナルグッズも充実。ファンは見逃せない注目の内容です♪
期間限定！新作油そばが登場
「ちいかわラーメン豚」から新登場するのは、カニカマをトッピングした「ちいかわラーメン豚 油そば」。しっかりとした味わいとユニークなビジュアルが魅力の一杯です。
ちいかわラーメン豚 油そば
価格：1,760円（税込）
さらに、油そばを注文すると「古本屋」のノベルティステッカーがもらえる嬉しい特典付き♡見た目も楽しめる限定メニューです。
提供期間：2026年4月10日（金）～2026年6月30日（火）
※カスタマイズオーダー対象外
定番ラーメン＆ドリンクも充実
ラーメン豚ミニ（麺130g）
価格：1,540円（税込）
ラーメン豚小（麺200g）
価格：1,760円（税込）
ラーメン豚大（麺300g）
価格：1,980円（税込）
定番メニューのラーメンはサイズごとにキャラクターが異なる楽しい仕様。
それぞれ、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをモチーフにしたはんぺん付き。注文ごとに同じキャラクターのノベルティステッカーがもらえます。
黒烏龍茶
価格：500円（税込）
みかんソーダ
価格：770円（税込）
もも＆ラフランスジュース
価格：715円（税込）
ドリンク注文でランダムのクリアカードが1枚もらえるのもポイント。さらに来店者にはロゴ入り紙エプロンも配布されます。
※大判POPはお持ち帰り不可です。
※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。
※アレルギー表記はHPに後日掲載予定です。
限定グッズ＆食器も見逃せない
油そば皿（古本屋）
価格：2,200円（税込）
※冷やし中華皿（モモンガ）と同形状
店員さんなマスコット
価格：全3種 各1,870円（税込）
メラミンボウル
価格：1,320円（税込）
店舗ではここでしか手に入らないオリジナルグッズも展開。オリジナルグッズは来店者限定で購入可能。公式オンラインストア「ちいかわマーケット」でも販売中です。
※1種につきお一人様2点まで
※在庫状況により取扱いがない場合あり
※画像はイメージとなりますので、実際の仕様と異なる場合がございます。
ちいかわの世界で特別なひとときを♡
可愛さと美味しさを同時に楽しめる「ちいかわラーメン豚」の新作油そばは、この期間だけの特別な一杯。さらにノベルティやグッズも充実しているので、訪れるたびにワクワクが広がります♪
お気に入りのキャラクターと一緒に、楽しい食体験を満喫してみてはいかがでしょうか♡