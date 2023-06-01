NY株式23日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均　　　46681.44（+1103.97　+2.40%）
ナスダック　　　22171.45（+523.84　+2.37%）
CME日経平均先物　53395（大証終比：+405　+0.76%）

欧州株式23日GMT15:06
英FT100　 10001.10（+82.77　+0.82%）
独DAX　 23063.55（+683.36　+3.05%）
仏CAC40　 7823.25（+157.63　+2.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.797（-0.103）
10年債　 　4.312（-0.067）
30年債　 　4.891（-0.047）
期待インフレ率　 　2.336（-0.051）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.965（-0.078）
英　国　　4.837（-0.157）
カナダ　　3.485（-0.070）
豪　州　　5.118（+0.094）
日　本　　2.304（+0.035）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝86.88（-11.35　-11.55%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4506.20（-103.40　-2.24%）

ビットコイン（ドル）
71571.38（+3394.65　+4.98%）
（円建・参考値）
1132万7602円（+537271　+4.98%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ