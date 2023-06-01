ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１１０３ドル高 ナスダックも２．３％の大幅高
NY株式23日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均 46681.44（+1103.97 +2.40%）
ナスダック 22171.45（+523.84 +2.37%）
CME日経平均先物 53395（大証終比：+405 +0.76%）
欧州株式23日GMT15:06
英FT100 10001.10（+82.77 +0.82%）
独DAX 23063.55（+683.36 +3.05%）
仏CAC40 7823.25（+157.63 +2.02%）
米国債利回り
2年債 3.797（-0.103）
10年債 4.312（-0.067）
30年債 4.891（-0.047）
期待インフレ率 2.336（-0.051）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.965（-0.078）
英 国 4.837（-0.157）
カナダ 3.485（-0.070）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝86.88（-11.35 -11.55%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4506.20（-103.40 -2.24%）
ビットコイン（ドル）
71571.38（+3394.65 +4.98%）
（円建・参考値）
1132万7602円（+537271 +4.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46681.44（+1103.97 +2.40%）
ナスダック 22171.45（+523.84 +2.37%）
CME日経平均先物 53395（大証終比：+405 +0.76%）
欧州株式23日GMT15:06
英FT100 10001.10（+82.77 +0.82%）
独DAX 23063.55（+683.36 +3.05%）
仏CAC40 7823.25（+157.63 +2.02%）
米国債利回り
2年債 3.797（-0.103）
10年債 4.312（-0.067）
30年債 4.891（-0.047）
期待インフレ率 2.336（-0.051）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.965（-0.078）
英 国 4.837（-0.157）
カナダ 3.485（-0.070）
豪 州 5.118（+0.094）
日 本 2.304（+0.035）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝86.88（-11.35 -11.55%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4506.20（-103.40 -2.24%）
ビットコイン（ドル）
71571.38（+3394.65 +4.98%）
（円建・参考値）
1132万7602円（+537271 +4.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ