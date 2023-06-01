【MAFEX SPIDER-MAN BLACK & GOLD SUIT】 2027年1月 発売予定 価格：13,750円

メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX SPIDER-MAN BLACK & GOLD SUIT」を2027年1月に発売する。価格は13,750円

映画「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」に登場するブラック&ゴールドスーツを着用したスパイダーマンを全高約150mmで再現した可動フィギュア。優れたフォルムと可動領域を両立している。

頭部パーツ3種のほか、マジックゲートやマジックガントレット用エフェクトパーツ、各種ウェブパーツが付属。可動式フィギュアスタンドも付いている。

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

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