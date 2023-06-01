【MAFEX THE JOKER (JOKER Ver.)】 2027年1月発売予定 価格：42,680円

メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX THE JOKER (JOKER Ver.)」を2027年1月に発売する。価格は42,680円。

本商品は、映画「ジョーカー」より、主人公アーサー・フラックがジョーカーになった姿を、最高のフォルムと抜群の可動領域を両立する「MAFEX」シリーズで立体化したもの。頭部パーツ5種、階段ジオラマステージ、交換用ジャケット、座り用下半身、花束、ピエロマスク、ハンドガン、ジョークノート、椅子パーツのほか、可動式フィギュアスタンドも付属する。

「MAFEX THE JOKER (JOKER Ver.)」

発売日：2027年1月発売予定

参考小売価格：42,680円

頭部原型製作：島崎恭一

原型製作：OWS modeling & PERFECT-STUDIO

全高約150mm

【付属品】 頭部パーツ5種 階段ジオラマステージ 交換用ジャケット・座り用下半身・花束・ピエロマスク・ハンドガン・ジョークノート・椅子パーツ 可動式フィギュアスタンド

JOKER and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。