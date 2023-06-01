映画「ターミネーター2」よりT-800とジョン・コナーがMAFEXに登場。4月に発売
【MAFEX T-800 (T2 Ver.) & John Connor】 4月 発売予定 価格：19,800円
【MAFEX T-800 (T2 Ver.) & John Connor】
原型製作
※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。
「MAFEX T-800 (T2 Ver.) & John Connor」イメージ
メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX T-800 (T2 Ver.) & John Connor」を4月に発売する。価格は19,800円。
本商品は、映画「ターミネーター2」に登場するT-800とジョン・コナーを再現したフィギュア。
「T-800」は、新規ダメージヘッドを含む頭部パーツ2種、各種銃器パーツが付属する。一方、ジョン・コナー（John Connor）は、リュック、エンドスケルトンの腕パーツが付属するほか、可動式フィギュアスタンドも付属する。【T-800】 【ジョン・コナー（John Connor）】
【MAFEX T-800 (T2 Ver.) & John Connor】
頭部原型製作：島崎恭一
原型製作
・T-800：OWS modeling & PERFECT-STUDIO
・John Connor：大畠雅人 & PERFECT-STUDIO
（敬称略）
※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。
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