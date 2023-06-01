【1/24 峠5EX-1 三菱 ランサーエボリューションVII GSR 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)】 3月24日 出荷開始 価格：3,520円 【1/24 ID338 トヨタ カローラレビン 2ドア 1600GT APEX (GT・Wウィング付き)】 3月24日 出荷開始 価格：3,080円

1/24 峠5EX-1 三菱 ランサーエボリューションVII GSR 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)

フジミ模型は、プラモデル「1/24 峠5EX-1 三菱 ランサーエボリューションVII GSR 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)」の出荷を3月24日に開始する。価格は3,520円。

また、「1/24 ID338 トヨタ カローラレビン 2ドア 1600GT APEX (GT・Wウィング付き)」の出荷も同日より開始される。価格は3,080円。

1/24 峠5EX-1 三菱 ランサーエボリューションVII GSR 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)

価格：3,520円

カーボンボンネット再現用デカールを新規作成し、E.A.S搭載の三菱 ランエボVIIがスポット生産バージョンで登場。新金型パーツとしてシャーシのサスペンション構造を新設計している。

ステアリングとアライメントギミックにより様々なスタイリングにセッティングが可能。4輪独立無段階車高調整機構と4輪独立無段階キャンバー調整機構により、ノーマル車高・シャコタン（ローダウン）・レーサー（ハの字）など自由なスタイリングにセッティングできる。また、従来のポリキャップ素材を車高・キャンバーの無段階スライド構造に利用し、なめらかな調整を実現している。

1/24 ID338 トヨタ カローラレビン 2ドア 1600GT APEX (GT・Wウィング付き)

価格：3,080円

「トヨタ カローラレビン 1600GT APEX」にエアロパーツが付属して復刻登場。後期型用フロントバンパーが封入されており、一体成形(前後面・側面・屋根)のボディパーツに取り付けて再現することができる。デカールにはロゴ、ナンバープレート、デジタル式のメーターパネルなどを収録。

【その他の特長】

・リアウイングパーツを封入。

・ハンドル3種とロールバーパーツを付属。選択して作成が可能。

・前輪はステア可能な構造。

・ウインドガラスは前後一体タイプ。

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※発売日は流通により前後する場合があります。