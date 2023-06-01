「Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット（ペンシルバック フラフィコーンズ）（SV50 FC EX）【Amazon.co.jp限定】

Amazonにて、ダイソンの掃除機が特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。

今回、交換用バッテリーとバッテリー充電ホルダー付きの「Dyson PencilVac Fluffycones」（SV50 FC EX）Amazon限定モデルや、1台で床の掃除だけでなく、ツールを付け替えてハンディクリーナーや布団クリーナーとしても掃除できる「Dyson V12 Detect Slim Fluffy」（SV46 FF AM）、2つのウェットローラーを搭載し、こぼれた液体や皮脂汚れなど、水拭きが必要な汚れに対応する「WashG1」、これまでの性能はそのままに、「Dyson V8 Fluffy」より40%小さく軽くなった「Dyson V8 Slim Fluffy Extra（SV10K EXT BU AM）」がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット（ペンシルバック フラフィコーンズ）（SV50 FC EX）【Amazon.co.jp限定】

「Dyson V12 Detect Slim Fluffy」（SV46 FF AM）【Amazon.co.jp限定】

Dyson WashG1（WR01 AM）【Amazon.co.jp限定】

「Dyson V8 Slim Fluffy Extra」（SV10K EXT BU AM）【Amazon.co.jp限定】