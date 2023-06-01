ルンバ(Roomba) Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション

Amazonにて、アイロボット（iRobot）のロボット掃除機「ルンバ（Roomba）」がセール価格で販売されている。開催期間は4月6日23時59分まで。

期間中、最上位モデル「ルンバ（Roomba） Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」、吸引特化モデル「ルンバ（Roomba）Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」、カメラ搭載ハイスペックモデル「ルンバ（Roomba）Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」、オンライン限定・高コスパモデル「ルンバ（Roomba）Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」、ゴミ圧縮機能内蔵「ルンバ（Roomba）205 DustCompactor Combo」、水拭き+自動ゴミ収集「ルンバ（Roomba） 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ルンバ（Roomba） Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション

PowerSpin ローラーモップを搭載。モップの汚れを常に落としながら清潔に保つ。4段階の高い吸引力、絡まりにくいゴム製のデュアルアクションブラシ、デュアルエッジクリーニングブラシ、カーペットブーストを装備し、ペットの毛を吸引し、隠れたホコリやゴミも除去する。ClearView Pro LiDARを搭載し、自宅を正確に3Dマッピング。自動で部屋に名前を付けて、家具の配置を認識する。

AutoWash 充電ステーションは、使い捨ての紙パックに最大75日間分のゴミを自動排出し、温水拭き掃除とローラー洗浄用の水を8週間分ためておくことができる。

ルンバ（Roomba） Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション

「Roomba 600」シリーズと比べて最大70倍強力になった吸引力、伸縮するDualClean モップパッド with PerfectEdge、スマートスクラブ、ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシが様々な汚れを取り除く。また、前面カメラ搭載で障害物も瞬時に判断・回避する。

ルンバ（Roomba）205 DustCompactor Combo

内蔵の圧縮機能とゴミ管理機能を搭載しているため、自動ゴミ収集機能付き充電ステーションを設置する必要がないのが特徴。ゴミを内部で継続的に圧縮するため、最大60日間（※）ゴミ捨てが不要だ。

※全ての家庭環境において、期間を保証するものではありません。