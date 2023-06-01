Amazonにてシャープの空気清浄機が特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、高い加湿性能でたっぷりうるおうプラズマクラスターNEXT搭載モデル「KI-TX70-W」や、衣類乾燥もできる除加湿空気清浄機「KI-SD50-W」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

シャープ 加湿 空気清浄機「KI-TX70-W」プラズマクラスターNEXT（50000）

シャープ史上最高濃度プラズマクラスターNEXTを搭載した空気清浄機。独自の構造でパワフルに加湿する。花粉から微小粒子まで、パワフルに引き寄せる「コアンダフロー」を搭載。ストッパー付キャスターやハンドル付給水タンクなど、使いやすさにもこだわっている。

シャープ 衣類乾燥 除湿加湿空気清浄機「KI-SD50-W」プラズマクラスター25000

本商品は、衣類乾燥もできる空気清浄機。スイングルーバーが前方に風を集中させて衣類をすばやく乾燥させ、洗濯物が乾きにくい雨の日もカラッと仕上げる。部屋干し時に気になる生乾き臭をプラズマクラスターがスポット消臭する。さらに付着カビ菌の増殖も抑制し、タオルや衣類を清潔に乾燥する。

また、余分な湿気を除去し、乾燥が気になる季節にはしっかり加湿することで、のどや鼻を乾燥から守る。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載。