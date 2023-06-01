AmazonにてBrightinのカメラレンズが特別価格で販売されている。期間は3月30日23時59分まで。

対象商品には、ミラーレスカメラ用の50mmカメラレンズ各種がラインナップ。ソニー Eマウント、キヤノン RFマウント、Nikon Zマウント、ライカ/シグマ/パナソニック Lマウントなど、各社のミラーレスカメラに対応した製品が取り揃えられている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Brightin Star 50mm F0.95 フルサイズ 大口径 標準レンズ MF 単焦点レンズ

ミラーレスカメラ用50mm単焦点レンズ。F0.95の超大口径が豊富な光を取り込み、暗所でも低ISO設定が可能となる。ノイズを効果的に抑え、よりクリーンな画質を実現する。全開時は幻想的で柔らかなボケを描き出し、写真に独特の雰囲気を添え、絞り込めば優れた解像力とディテール描写力を発揮し、多様な撮影ニーズに対応する。

角度を最適化したフードは、引き出して回すだけで素早く展開・ロックできる。逆光時の影響を効果的に軽減し、画質の低下を防ぐ。レンズのフォーカスリングと絞りリングには、段付きの凸型デザインを採用。確かな操作感と立体感のある形状を実現している。

セールでは、RFマウント、Eマウント、Zマウント、Lマウントに対応したレンズが用意されている。

Brightin Star 50mm F1.05 フルサイズ 大口径 ミラーレスカメラ用

F1.05の大口径は、光量の少ない環境でも光影の細部と自然な情緒をとらえ、独特の雰囲気あふれる写真を撮影できる。暗い場所でも明るくクリアに写り、ポートレートやクリエイティブなボケ表現、芸術的な作品作りに適している。

精密な光学設計と多層高品質レンズの積層により、卓越した解像力と描写力を実現。レンズは、高画素フルサイズセンサーに対応し、画面を200％まで拡大しても、中心及び主要なエリアは、クリアさとディテール階調を維持する。

絞りを最大開放した状態でも、半身ポートレートの常用撮影距離（約1.5～3メートル）において、中心部のシャープネスは優れた水準に達する。また、被写界深度の浅い効果を追求する撮影において、絞り込むことなくそのまま使用でき、クリアでシャープな描写を実現する。

セールでは、Eマウント、RFマウントに対応したレンズが用意されている。