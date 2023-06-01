HyperX Cloud III S ワイヤレスゲーミングヘッドセット 2.4GHz

AmazonにてHyperXのゲーミングデバイスが特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、メカニカルゲーミングキーボードや、ワイヤレスイヤホンやヘッドセットのほか、ストリーマー・クリエイター向けのウェブカメラやコンデンサーマイク、オーディオインターフェイスなどがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HyperX Alloy Rise 75 ワイヤレス メカニカル ゲーミング キーボード 日本語配列

「HyperX Alloy Rise」シリーズは、カスタマイズ性に優れたツールレスメカニカルゲーミングキーボード。ホットスワップ対応スイッチだけでなく、マグネット式のアルミニウムトッププレート、ロータリーノブ、バッジ（いずれも別売）を交換することができる。

キーキャップは、ABSより硬質なHyperX PBTを採用。スイッチは、剛性、耐摩耗性、潤滑性に優れるPOMステム（軸）の側壁を部分的に盛り上げたハーフウォール構造で、キー押下の安定性を向上させたHyperXリニアスイッチを標準搭載している。

耐久性は8,000万クリックにもおよび、プレイスタイルに合わせて任意のキーをHyperXタクタイルスイッチ（別売）にも交換できる。

HyperX Audio Mixer オーディオインターフェイス 音声入力3チャンネル USB接続 配信 ストリーマー 73C12AA

本商品は、音源のきめ細かな制御が行なえるストリーマーやクリエイター向けに設計されたオーディオインターフェイス。3つの音源（XLRマイク入力、3.5mmマイク入力、3.5mmステレオライン入力）のミキシングが可能。

3つのフェーダーと、ライン出力およびヘッドフォン出力用の個別のボリュームつまみを使用することで、マイクやボイスチャット、ゲームオーディオの最適なバランス調整が簡単にできる。24bit/96kHzの録音に対応しており、HyperX ProCastやその他の大半のXLRマイクも使用できるため、プロレベルの録音サウンドを実現する。