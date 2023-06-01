STARGLOW5人がデビュー5日後にWEBCM撮影！オファーに「いいんですか？みたいな気持ち」（TAIKI）

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STARGLOWが出演する、ヴァセリン「グルタヒア ボディローション」の新WEBCM『主役は、この“白玉水光肌”。』篇が公開された。

■新WEBCMの見どころ

◎静寂から一転、キレのあるダンスと爽快なウォーキングに注目

本WEBCMは、デビューからわずか5日後に撮影されたSTARGLOWの初々しさが詰まった作品。普段のクールで煌びやかなスタイルから一変し、「グルタヒア ボディローション」のパッケージカラーであるピンクとブルーを基調とした春らしい淡い衣装で登場する。

映像は静寂に包まれた空間のなか、5人がまるで彫刻像のように堂々と佇むシーンからスタート。繊細な表情と所作で張りつめた空気を生み出す。そこから一転、「グルタヒア ボディローション」を肌に伸ばしてうるおって明るく輝く“白玉水光肌”を纏い、キレのあるダンスや爽やかなウォーキングを披露。静と動を行き来する構成において、グループとしての一体感と、それぞれの個性が鮮やかに際立つ。

◎「グルタヒア ボディローション」を塗り広げるなかで垣間見える、5人の飾らない素顔

STARGLOWのSTAR（星）にちなみ、星形にあしらわれた「グルタヒア ボディローション」を肌にのせ、なめらかなタッチで塗り広げるシーンが印象的。指先の繊細な動きとともに、ミルクが水のように変化する軽やかなテクスチャーが表現され、製品の特長が自然な所作のなかで描かれる。

塗り終えたあと、メンバー同士が顔を見合わせる瞬間や、ふとこぼれる無邪気な笑顔にも注目。彼らの等身大の柔らかな表情が垣間見え、STARGLOWの飾らない一面が見られるWEBCMとなっている。

■撮影エピソード

◎慣れないWEBCM撮影に緊張するも、楽曲が流れると撮影の合間に歌い踊り出す5人

これまで日常的にヴァセリンを使用したことがあるというSTARGLOWのメンバーたち。馴染みのあるヴァセリンのWEBCM撮影とあって、喜びを滲ませながらスタジオ入りした。

一方で、慣れない撮影にやや緊張した面持ちも。 張りつめた空気が漂うなか、スタジオに流れたのは、本WEBCMの楽曲としても使用されている、4月1日発売の2ndシングル「USOTSUKI」。楽曲が響きわたると、雰囲気は一変。思わずリズムに乗って踊り出したり、口ずさんだりするメンバーの姿に、現場の雰囲気は一気に和やかに。いつもどおりの自然体の彼らで撮影に臨んでいた。

◎横一列ウォーキングで大盛り上がり！ 思い思いに叫び合い、テンションMAXに

横一列で歩くシーンの撮影では、音声収録のない撮影ではありながら、メンバー同士が思い思いの言葉を叫び合い、テンションも最高潮に。カメラが止まるとすぐにふざけ合う姿も見られ、スタジオには終始笑い声が響いていた。

ステージ上で見せるクールな表情とはまた違う、飾らないリアルな表情が垣間見える、笑顔溢れるひと時となった。5人それぞれが何を叫んでいるのか想像しながら、ぜひ本WEBCMをチェックしよう。

■STARGLOW インタビュー

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

■関連リンク

ヴァセリン ブランドサイト

https://www.vaseline.jp/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/