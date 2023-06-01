　24日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2330円高の5万3370円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては1854.51円高。出来高は2万5486枚となっている。

　TOPIX先物期近は3585ポイントと前日比141ポイント高、TOPIXの現物終値比は98.56ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53370　　　　 +2330　　　 25486
日経225mini 　　　　　　 53380　　　　 +2340　　　405895
TOPIX先物 　　　　　　　　3585　　　　　+141　　　 26524
JPX日経400先物　　　　　 32520　　　　 +1380　　　　 880
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　 +29　　　　4481
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース