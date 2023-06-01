日経225先物：24日0時＝2330円高、5万3370円
24日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2330円高の5万3370円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては1854.51円高。出来高は2万5486枚となっている。
TOPIX先物期近は3585ポイントと前日比141ポイント高、TOPIXの現物終値比は98.56ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53370 +2330 25486
日経225mini 53380 +2340 405895
TOPIX先物 3585 +141 26524
JPX日経400先物 32520 +1380 880
グロース指数先物 707 +29 4481
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3585ポイントと前日比141ポイント高、TOPIXの現物終値比は98.56ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53370 +2330 25486
日経225mini 53380 +2340 405895
TOPIX先物 3585 +141 26524
JPX日経400先物 32520 +1380 880
グロース指数先物 707 +29 4481
東証REIT指数先物 売買不成立
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