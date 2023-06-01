池端杏慈＆西垣匠「ゼクシィ」CMガール＆ボーイ続投決定 新たに芽生えた結婚観も明かす
【モデルプレス＝2026/03/24】結婚情報誌『ゼクシィ』（リクルート）の新テレビCMが、3月25日より放送決定。女優の池端杏慈と俳優の西垣匠が2年連続でゼクシィCMガール・ボーイを務めることがわかった。
【写真】池端杏慈＆西垣匠、華やかウエディングドレス＆タキシード姿
ゼクシィCMガール・ボーイ続投の知らせを受け、西垣は「またゼクシィボーイとして活動できることをとても嬉しく思いました」とコメント。「去年のふたりのかわいらしさはそのままに、結婚の魅力や希望を届けられるよう2年目も頑張ります」と意気込みを語った。池端はこの知らせに「今年も最高の年になる！と思いました」と前のめり。
「1年目はただただ嬉しさでいっぱいでした。憧れや理想がつまったかわいいドレスをたくさん着させてもらえて、衣裳合わせの段階から本当に幸せでした。素敵なドレスに身を包まれる度に、ゼクシィCMガールの特権だなと感じます」と振り返り、「2年目はゼクシィCMガールが結婚という人生の大きな節目に寄り添う存在であることを自覚し、しっかり向き合いたいです」とコメント。1年目の初々しさに加え、2年目はより深みのある表現も見どころだ。
今回のCMで池端は初の和装に挑戦。「想像していた以上に何枚も着物を重ねていて、その重さに驚きました。ドレスとはまた違った雰囲気も楽しめてかわいかったです！」と興奮。CMを振り返って「1年目は笑顔が硬いなぁと感じ、これではいかん！と思うことがありました。今年は誰が見ても幸せに満ちた笑顔を届けたいと思っているので、ぜひ表情に注目してください！」と話した。西垣は「衣裳をたくさん着替える撮影が楽しかったです」と語り、「コロコロ変わる表情に注目してほしいです」とコメントした。
また、現在のお互いの印象について、池端は「初めはクールな印象でしたが、今は優しくて面白い先輩です。着替えや移動も『お先にどうぞ！』と声を掛けてくださり、私の衣裳姿には『あら大変ねぇ』『お花かわいいねぇ』と温かい一言を掛けてくれます」と西垣の気遣いを絶賛。一方西垣は「（池端さんは）天然な方だなぁと思っているのですが、なぜか僕がツッコまれることの方が多いです（笑）。杏慈ちゃんの好きな音楽グループの話をしてくれるのですが、僕は疎くて。いつも楽しそうに語ってくれます（笑）」とやや不思議な関係性ながらしっかり絆を深めているようであった。
『ゼクシィ』CMへの出演を通じ、池端は結婚について「まだ正直想像はつかないけれど、日常の小さな幸せを共有できる人がいいです。“ただいま”“おかえり”を大切にして、海の近くに住んでいつもお散歩とかしてみたいです」と等身大の思いを語った。西垣は「これまで結婚について深く考えたことはなかったのですが、ゼクシィCMボーイになってから自然と自分がするならこういう生活がいいなと考えるようになりました」とコメント。周囲の既婚者に話を聞きながら結婚観を形成していることを明かした。（modelpress編集部）
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◆池端杏慈＆西垣匠「ゼクシィ」CMガール＆ボーイ続投
ゼクシィCMガール・ボーイ続投の知らせを受け、西垣は「またゼクシィボーイとして活動できることをとても嬉しく思いました」とコメント。「去年のふたりのかわいらしさはそのままに、結婚の魅力や希望を届けられるよう2年目も頑張ります」と意気込みを語った。池端はこの知らせに「今年も最高の年になる！と思いました」と前のめり。
今回のCMで池端は初の和装に挑戦。「想像していた以上に何枚も着物を重ねていて、その重さに驚きました。ドレスとはまた違った雰囲気も楽しめてかわいかったです！」と興奮。CMを振り返って「1年目は笑顔が硬いなぁと感じ、これではいかん！と思うことがありました。今年は誰が見ても幸せに満ちた笑顔を届けたいと思っているので、ぜひ表情に注目してください！」と話した。西垣は「衣裳をたくさん着替える撮影が楽しかったです」と語り、「コロコロ変わる表情に注目してほしいです」とコメントした。
また、現在のお互いの印象について、池端は「初めはクールな印象でしたが、今は優しくて面白い先輩です。着替えや移動も『お先にどうぞ！』と声を掛けてくださり、私の衣裳姿には『あら大変ねぇ』『お花かわいいねぇ』と温かい一言を掛けてくれます」と西垣の気遣いを絶賛。一方西垣は「（池端さんは）天然な方だなぁと思っているのですが、なぜか僕がツッコまれることの方が多いです（笑）。杏慈ちゃんの好きな音楽グループの話をしてくれるのですが、僕は疎くて。いつも楽しそうに語ってくれます（笑）」とやや不思議な関係性ながらしっかり絆を深めているようであった。
◆池端杏慈＆西垣匠、結婚観明かす
『ゼクシィ』CMへの出演を通じ、池端は結婚について「まだ正直想像はつかないけれど、日常の小さな幸せを共有できる人がいいです。“ただいま”“おかえり”を大切にして、海の近くに住んでいつもお散歩とかしてみたいです」と等身大の思いを語った。西垣は「これまで結婚について深く考えたことはなかったのですが、ゼクシィCMボーイになってから自然と自分がするならこういう生活がいいなと考えるようになりました」とコメント。周囲の既婚者に話を聞きながら結婚観を形成していることを明かした。（modelpress編集部）
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