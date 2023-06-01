池端杏慈＆西垣匠、ゼクシィCMガール・ボーイ続投「しっかり向き合いたい」 和装にチャレンジ
俳優の池端杏慈（18）、西垣匠（26）が、2年連続で結婚情報誌『ゼクシィ』のCMガール・ボーイを務めることが24日、発表された。新テレビCMが、25日から放映される。
【写真】2年目はより大人に…！ラフな池端杏慈＆西垣匠
CMガール・ボーイ続投の知らせを受け、西垣は「またゼクシィボーイとして活動できることをとてもうれしく思いました」とコメント。「去年の2人のかわいらしさはそのままに、結婚の魅力や希望を届けられるよう2年目も頑張ります」と意気込んだ。
池端は「今年も最高の年になる！と思いました」と前のめり。「1年目はただただうれしさでいっぱいでした。憧れや理想がつまったかわいいドレスをたくさん着させてもらえて、衣装合わせの段階から本当に幸せでした。素敵なドレスに身を包まれる度に、ゼクシィCMガールの特権だなと感じます」と振り返り、「2年目はゼクシィCMガールが結婚という人生の大きな節目に寄り添う存在であることを自覚し、しっかり向き合いたいです」とコメントした。1年目の初々しさに加え、2年目はより深みのある表現を見せる。
今回のCMで池端は初の和装に挑戦。「想像していた以上に何枚も着物を重ねていて、その重さに驚きました。ドレスとはまた違った雰囲気も楽しめてかわいかったです！」と大興奮。CMを振り返って「1年目は笑顔が硬いなぁと感じ、これではいかん！と思うことがありました。今年は誰が見ても幸せに満ちた笑顔を届けたいと思っているので、ぜひ表情に注目してください！」と話した。西垣は「衣装をたくさん着替える撮影が楽しかったです」と語り、「コロコロ変わる表情に注目してほしいです」とコメントした。
また、現在の互いの印象について、池端は「初めはクールな印象でしたが、今は優しくて面白い先輩です。着替えや移動も『お先にどうぞ!』と声をかけてくださり、私の衣装姿には『あら大変ねぇ』『お花かわいいねぇ』と温かいひと言を掛けてくれます」と西垣の気遣いを絶賛。一方、西垣は「（池端さんは）天然な方だなぁと思っているのですが、なぜか僕がツッコまれることの方が多いです（笑）。杏慈ちゃんの好きな音楽グループの話をしてくれるのですが、僕は疎くて。いつも楽しそうに語ってくれます（笑）」とやや不思議な関係性ながらしっかり絆を深めているようだった。
『ゼクシィ』CMへの出演を通じ、池端は結婚について「まだ正直想像はつかないけれど、日常の小さな幸せを共有できる人がいいです。“ただいま”“おかえり”を大切にして、海の近くに住んでいつもお散歩とかしてみたいです」と等身大の思いを告白。西垣は「これまで結婚について深く考えたことはなかったのですが、ゼクシィCMボーイになってから自然と自分がするならこういう生活がいいなと考えるようになりました」とコメント。周囲の既婚者に話を聞きながら結婚観を形成していることを明かした。
【写真】2年目はより大人に…！ラフな池端杏慈＆西垣匠
CMガール・ボーイ続投の知らせを受け、西垣は「またゼクシィボーイとして活動できることをとてもうれしく思いました」とコメント。「去年の2人のかわいらしさはそのままに、結婚の魅力や希望を届けられるよう2年目も頑張ります」と意気込んだ。
今回のCMで池端は初の和装に挑戦。「想像していた以上に何枚も着物を重ねていて、その重さに驚きました。ドレスとはまた違った雰囲気も楽しめてかわいかったです！」と大興奮。CMを振り返って「1年目は笑顔が硬いなぁと感じ、これではいかん！と思うことがありました。今年は誰が見ても幸せに満ちた笑顔を届けたいと思っているので、ぜひ表情に注目してください！」と話した。西垣は「衣装をたくさん着替える撮影が楽しかったです」と語り、「コロコロ変わる表情に注目してほしいです」とコメントした。
また、現在の互いの印象について、池端は「初めはクールな印象でしたが、今は優しくて面白い先輩です。着替えや移動も『お先にどうぞ!』と声をかけてくださり、私の衣装姿には『あら大変ねぇ』『お花かわいいねぇ』と温かいひと言を掛けてくれます」と西垣の気遣いを絶賛。一方、西垣は「（池端さんは）天然な方だなぁと思っているのですが、なぜか僕がツッコまれることの方が多いです（笑）。杏慈ちゃんの好きな音楽グループの話をしてくれるのですが、僕は疎くて。いつも楽しそうに語ってくれます（笑）」とやや不思議な関係性ながらしっかり絆を深めているようだった。
『ゼクシィ』CMへの出演を通じ、池端は結婚について「まだ正直想像はつかないけれど、日常の小さな幸せを共有できる人がいいです。“ただいま”“おかえり”を大切にして、海の近くに住んでいつもお散歩とかしてみたいです」と等身大の思いを告白。西垣は「これまで結婚について深く考えたことはなかったのですが、ゼクシィCMボーイになってから自然と自分がするならこういう生活がいいなと考えるようになりました」とコメント。周囲の既婚者に話を聞きながら結婚観を形成していることを明かした。