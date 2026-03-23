トランプ大統領“協議受け攻撃5日間停止”　イラン外務省は「対話はない」と否定

アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの協議を受け、発電所などへの攻撃を5日間停止するよう指示したと明らかにしました。

トランプ大統領はSNSで、「アメリカとイランはこの2日間、非常に良好で生産的な協議を行った」と投稿しました。

その上で、「協議が今週も継続されることを前提に、国防総省に対し、イランの発電所やエネルギー施設へのあらゆる軍事攻撃を5日間延期するよう指示した」としています。

また、攻撃の延期については「進行中の会談や協議の成果を条件とする」としています。

トランプ大統領は21日、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ発電所を攻撃すると警告していて、事実上の軌道修正とみられます。

そして日本時間23日午後11時前、トランプ大統領は記者団に対し「イランは強く合意を望んでいて我々も合意したいと考えている」と語った上で「成立すれば、イランにとっては素晴らしい出発点だ」と述べ、交渉成立に向けた意欲を示しました。

こうした中、イランメディアによりますと、イラン外務省は23日、アメリカとの間に「対話はない」と表明し、トランプ大統領の投稿を否定しました。