森保Jと対戦のイングランド代表、DFホワイトが3年ぶり&MFバーンズが5年半ぶりに復帰…2選手の負傷によって追加招集
イングランドサッカー協会(FA)は23日、3月の国際親善試合に臨むイングランド代表において、負傷のエベレチ・エゼ(アーセナル)とDFジャレル・クアンサー(レバークーゼン)が不参加となり、MFハービー・バーンズ(ニューカッスル)とDFベン・ホワイト(アーセナル)を追加招集したことを発表した。
エゼは下肢の負傷によって22日に開催されたカラバオ杯決勝を欠場しており、クアンサーは太ももの負傷により不参加となることがクラブから発表されていた。
20年10月にA代表デビューを飾ったバーンズは、その時以来、実に5年半ぶりの招集に。また、22年カタールW杯出場中に「個人的な理由」で離脱したホワイトは約3年3か月ぶりの復帰となった。
なお、イングランド代表は現地時間の27日にウルグアイ代表、31日に日本代表と対戦予定となっている。
エゼは下肢の負傷によって22日に開催されたカラバオ杯決勝を欠場しており、クアンサーは太ももの負傷により不参加となることがクラブから発表されていた。
20年10月にA代表デビューを飾ったバーンズは、その時以来、実に5年半ぶりの招集に。また、22年カタールW杯出場中に「個人的な理由」で離脱したホワイトは約3年3か月ぶりの復帰となった。
なお、イングランド代表は現地時間の27日にウルグアイ代表、31日に日本代表と対戦予定となっている。