「パリSGなら0-10で負けるかもしれない」…プレミアここ3戦未勝利のリバプール、クラブOBが苦言「それほどひどかった」
ブライトンに1-2の敗戦を喫したリバプールに対し、クラブOBのスティーブン・ウォーノック氏が苦言を呈した。英『BBC』が伝えている。
21日のプレミアリーグ第31節でリバプールはブライトンのホームに乗り込んだ。前半14分に先制を許しながらも、30分にDFミロシュ・ケルケズのゴールで同点に追い付く。しかし、後半11分にFWダニー・ウェルベックに勝ち越しゴールを許すと、そのままブライトンに逃げ切られて1-2で敗れた。
プレミアリーグここ3試合で1分け2敗と未勝利。UEFAチャンピオンズリーグ出場圏内の4位アストン・ビラとの勝ち点差は5に広がり、6位チェルシーとの勝ち点差は1となっている。一向に調子の上がらない古巣に対し、ウォーノック氏はラジオ『5 Live』内で苦言を呈している。
「もし、彼らがパリで同じようなプレーをしたら、パリSGに0-10で負けるかもしれない」。昨季欧州王者のパリSGを引き合いに出しすと、「今日のリバプールはそれほどひどかったよ。ブライトンは決定力に欠けたが、パリSGには決定力がある。リバプールにとっては非常に心配な状況だ」と続けた。
21日のプレミアリーグ第31節でリバプールはブライトンのホームに乗り込んだ。前半14分に先制を許しながらも、30分にDFミロシュ・ケルケズのゴールで同点に追い付く。しかし、後半11分にFWダニー・ウェルベックに勝ち越しゴールを許すと、そのままブライトンに逃げ切られて1-2で敗れた。
「もし、彼らがパリで同じようなプレーをしたら、パリSGに0-10で負けるかもしれない」。昨季欧州王者のパリSGを引き合いに出しすと、「今日のリバプールはそれほどひどかったよ。ブライトンは決定力に欠けたが、パリSGには決定力がある。リバプールにとっては非常に心配な状況だ」と続けた。