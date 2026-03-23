「パリSGなら0-10で負けるかもしれない」…プレミアここ3戦未勝利のリバプール、クラブOBが苦言「それほどひどかった」

「パリSGなら0-10で負けるかもしれない」…プレミアここ3戦未勝利のリバプール、クラブOBが苦言「それほどひどかった」