大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇・霧島（２９）＝音羽山＝が千秋楽から一夜明けた２３日、大阪・堺市で会見した。「これがスタートと思ってやっていく」と決意し、１４９キロの体重を約１０キロ増やして横綱を目指すことを明かした。２５日に開かれる夏場所（５月１０日初日・両国国技館）番付編成会議と理事会を経て、昇進が正式決定。２度目の大関昇進伝達式で決意を示す口上を述べる。

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少し充血した目で喜びをかみしめた。霧島は「午前２時に寝て、８時半に起きた。バタバタしてたけど全然（お酒は）飲んでないよ」と笑み。優勝が決まった１４日目（２１日）、千秋楽と連敗したが、１２日目（１９日）朝に御利益があるとされる白蛇の抜け殻を稽古場で発見し、「運がいい。優勝できるぞと思った」と確信したという。「やっと終わった。かっこいい姿を子どもたちに見せたかった」と胸を張った。

２５日の夏場所番付編成会議と理事会を経て、１２場所ぶりの大関復帰が正式に決まる。陥落後は、待遇の違いや周囲の対応の変化も感じたといい「大関から落ちるとこうなるのかと。悔しかった。けがを治せば、戻るチャンスはあると思っていた」と振り返った。現行のカド番制度となった６９年名古屋場所以降で、平幕転落後に返り咲くのは魁傑、照ノ富士に次いで３人目。再びはい上ってきた。

夢の横綱昇進へ、同じ失敗は繰り返さない。体重１６０キロを目指して鍛えて食べる。２月は１４９キロだった体重が春場所初日で、１５３キロに増えたことが復活Ｖの要因だったと分析。大関昇進後も増量していく計画だ。前回、大関だった時に首、背中など故障が増え、稽古が積めなかった。ウェートトレーニングで解消しようとしたが、動きが硬くなる悪循環に陥った。その反省から「鍛えながら体重を増やしたい」「強くてかっこいい大関になりたい」と強い体をつくっていく。

２５日の昇進伝達式では音羽山親方（元横綱・鶴竜）の横で口上を述べる。魁傑、照ノ富士の大関復帰時はともに「謹んでお受け（いた）します」だったが、「まだ考えていない。親方と考える」。ヘビからパワーをもらった霧島が“ヘビー級”に仕上げ、復活ロードを突き進む。（山田 豊）

◇平幕陥落後の大関復帰例

▽魁傑 ７５年初場所後、大関に昇進。肝炎、腰痛に苦しみ、７６年初場所で関脇転落。一時は西前頭６枚目まで下がったが、７７年初場所後に大関に復帰。伝達式の口上は「謹んでお受けします」。同九州場所で関脇に転落し、７９年初場所で引退した。

▽照ノ富士 １５年夏場所後に大関昇進。両膝のけがや糖尿病などで、一度は序二段まで落ちた。２１年春場所後に大関復帰。口上は「謹んでお受けいたします」。その後は横綱に昇進し、１０度優勝。２５年初場所で引退。