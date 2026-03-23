イランに対し、ホルムズ海峡が48時間以内に開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」と述べていたアメリカのトランプ大統領ですが、いまから3時間ほど前に自身のSNSを更新し、「発電所への攻撃を5日間、延期する」と発表しました。トランプ大統領の狙いについて、日本テレビ国際部ワシントン支局長の山崎大輔記者に聞きます。

──攻撃の期限を5日間延期したのには、どういう背景があるのでしょうか？

トランプ大統領としては原油価格の高騰に打つ手がない中で、外交的な落としどころを探る動きを始めたといえます。

攻撃延期の表明を受け早速、原油価格が急落しダウ平均株価も反発しています。原油価格やマーケットを落ち着かせたいトランプ氏の狙い通りともいえます。

ただ、トランプ氏はこれまでも発言を二転三転させていますので、今回の「攻撃延期」の発言もイランとの駆け引きの一環ともいえ、本音はまだ見えない面もあります。

──協議についてトランプ大統領は「進んでいる」と主張している一方、最新情報でイラン側は「進んでいない」と逆の事を言っているようですが、協議は実際に進んでいるのでしょうか？

これは、現時点では分かりません。ただ、トランプ大統領が焦っているのは間違いありません。

ホルムズ海峡の安全確保が思うように進まず、イランに48時間の期限を区切り軍事的圧力をかけましたが、イラン側は折れず衝突がエスカレートする懸念が高まりました。

トランプ氏も発電所への攻撃を行えばさらなる原油価格の高騰を招くことは分かってますので、このまま自らが設定した期限までに攻撃をせず、弱腰とみられることを避けるため、5日の猶予を設けたといえます。

アクシオスは21日、トランプ政権がイランとの和平交渉を見据え内部で、協議を開始したと伝えています。アメリカ側はミサイル開発計画の5年間の停止や、ウランの濃縮をゼロにすることなどを求める構えとされます。イラン側との隔たりは大きく、戦闘終結に向け交渉が進むかは不透明な情勢です。

（3月23日午後11時ごろ放送『news zero』より）