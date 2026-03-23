俳優の妻夫木聡さん（45）が23日、映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）の完成披露試写会に、主演の綾瀬はるかさん（40）たちと登場。綾瀬さんが語った“ラブレターを書く理由”の持論に感心しました。

映画は、綾瀬さん演じる主人公・寺田ナズナが、学生時代に亡くなった初恋相手に手紙を書くことから始まる物語。妻夫木さんは寺田ナズナの夫・寺田良一を演じます。

■妻夫木聡「不器用でいいと思う」

劇中で、不器用ながらもナズナを気にかける夫を演じた妻夫木さんは、“自身にとってどんな作品になりそうか”と聞かれると「僕たち日々生きている中で、知らない間に見逃している小さい幸せというのがいっぱいあると思うんですよ。そういうものを多分みなさん見つけてくれるような作品になったんじゃないかなと本当に心から思いますね」と、コメント。

続けて「不器用でいいと思うんですよ。完璧な家族なんてないし、完璧な人間なんていないと思うし。それでも、はいつくばって生きていこうよって。苦しいことも楽しいことも、すべて手と手を取り合ってみんなで生きていければいいよなって。そういう人生っていいんじゃないかなって、そう思えるような映画になったなと思いました」と、妻夫木さんが映画への熱い思いを語りました。

■綾瀬はるか、生きてる存在が「もうラブレター」

また、映画名にちなみ“ラブレターを書く理由はどんなものだと思うか”と、質問をされた綾瀬さんは、今作の主題歌を担当するOfficial髭男dismの藤原聡さんに言われた言葉として「“思いがあふれたときに人はラブレターを書くのではないか”とおっしゃっていて、“はぁ！ そうか”っていうふうにすごく思いました」と、藤原さんの言葉が印象に残っていると明かしました。

さらに、綾瀬さんが「（その言葉と）同時に、映画自体がみなさんにとってラブレターになるように、ひとりひとりの生き様すべてがきっと誰かのためになったり、誰かを幸せにするんだろうなって思うと、その人の生きてる存在っていうものが、もうラブレターなんじゃないかと思いました」と語ると、妻夫木さんは「いいこと言うようになったなぁと思って」と、胸にしみた様子で、綾瀬さんの言葉に感心しました。