「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」が２３日、Ｋアリーナ横浜で「Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ ２ｎｄ Ｏｎｅ Ｍａｎ Ｌｉｖｅ―ＴＨＥ ＫＩＮＧＳ―」を行った。

昨年８月に２・５次元歌い手グループとして最速（ＳＴＰＲ調べ）のデビュー１１か月で日本武道館公演を行った６人。会場の規模だけでなく、グループオリジナル曲を増やし、初のトリオ曲もステージも初披露した。

グループ曲はクールで激しい曲が多いなか、事務所内外のアーティストの楽曲のカバーでは一転。＝ＬＯＶＥの「とくべチュ、して」ではメンバーが指ハート、投げキスなど甘いファンサービスを連発し、Ｓｔｅｌｌａ（ファンの総称）は悲鳴をあげた。

リーダーの心音が公演名にちなみ「王様になっていた？」とシャウトすると、場内は大歓声。「応援してくれたみんな、ついてきてくれてありがとう。お前ら（メンバー）５人もありがとうな。この６人だからこそグループ活動ができていると思っている。さらに上のステージに行きたくない？ これからも俺と一緒にいてください」と思いを語っていた。

ロゼ「ファンサした時の反応、かわいい。めちゃくちゃ愛を感じた。俺と出会ってくれて愛してくれてありがとう。Ｋアリに建てるのは当たり前じゃない。一生懸命頑張るので、これからも見守ってて」

Ｌａｐｉｓ「トロッコで回ったり、Ｓｔｅｌｌａと目が会ったりすると感極まる。めちゃくちゃうれしくて、それぞれ人生は違えど会場に集まって一体となってライブを作っていくのが幸せ。ここからかまして、進化していく」

メルト・ダ・テンシ「俺、成長していたかな？やったーありがとう。みんなもめっちゃ成長していたと思う。ここに立たせてもらっているのも、みんなの支えがあって、ＳＴＰＲファミリーの支えがあったから」

みかさくん「今日の日のために用意したものをキラキラした目で受け取ってくれてうれしい。色々挑戦していく上で、１人じゃ無理だし、めておら６人じゃ無理。Ｓｔｅｌｌａがいないと叶えられない夢がある。次ある時は絶対会いに来て」

明雷らいと「お前らのことを楽しませる覚悟で来た。お前らを目の前にして間近で感じられて幸せだし、楽しかった。これからもお前は一人じゃないし、一緒にめておらの挑戦についてきてほしい」