「わかりづらい」という声を受けた対応です。

大分県中津市と福岡県を結ぶ橋に県境を示す新たな案内標示が設けられました。

◆TOS渡辺一平記者

「山国橋の中間地点に来ました。私は今、中津市にいますが、一歩踏み出すと、福岡県に入ることができます」

中津市と福岡県吉富町を結ぶ山国橋など2つの橋に設けられたのは、県境を示す案内標示です。

大分と福岡の県境は山国川のほぼ中央にあります。

しかし、これまでは県境を明確に示した標示は無く、地元の人たちなどからわかりづらいという声が寄せられていたことから、今回設けられることになったということです。

県境の案内標示

標示は今月17日から設けられていて、きょうは中津市の公式キャラクター「くろかんくん」と吉富町のキャラクター「かみんくん」が訪れ、PRしました。

◆中津市 観光課 山本雄一さん

「こうしたサイン（標示）ができることによって、 まずは地域の方がわかりやすいように、また観光客が通った時にスポットとして集まってもらうような、そんな場所になれば」

中津市は撮影スポットなどとして親しんでもらえればと話しています。