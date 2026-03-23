春の「紫外線」油断できない！【ワークマン】今から持っておきたい「UVカットパーカー」

春になると気になり始める紫外線。UVカット機能付きの軽アウターで、早めに対策するのがおすすめです。今回はデイリーにもレジャーシーンにも便利な「UVカットパーカー」を【ワークマン】からピックアップ。顔まわりや手の甲までカバーできる優秀アイテムを紹介します。

軽やかに羽織れるUV遮熱パーカー

【ワークマン】「レディースクールUV遮熱サンシェードパーカー」\1,900（税込）

UVカット機能だけでなく、遮熱・接触冷感・吸水速乾機能も備えた優秀パーカー。春にはもちろん夏まで活躍してくれそうです。「ハリのあるシェード & ぐるっと顔を覆うハイネック」（公式サイトより）で、顔まわりの紫外線対策にも安心感があります。カラー展開も豊富で、好みに合わせて選べるのも嬉しいところ。

脱着可能なフェイスガード付きパーカー

【ワークマン】「レディースクールUVフェイスガードパーカー」\1,500（税込）

フェイスガード付きのUVカットパーカー。フェイスガードは取り外し可能で、フェイスガードだけを使用することもできます。こちらもUVカット・接触冷感・吸水速乾機能付き。日差しが強い日のお出かけやレジャーシーンでも頼りになりそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M