GENERATIONS¡¦ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¡à³ØÄ¹á¤È¤·¤Æ½¤Î»¾Ú½ñ¼øÍ¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¡×¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¤¬³ØÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Å£Ø£Ð£Ç¹âÅù³Ø±¡¡×¤ÎÎáÏÂ£¸Ç¯Æþ³Ø¡¦Â´¶È¼°¤¬£²£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£Å£Ø£Ð£Ç¹âÅù³Ø±¡¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¹â¹»Â´¶È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³Ø¹»¡£Æþ³Ø¼°¤Ç¤Ï¡¢£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Ô£Å£Ô£Ó£Õ£Ù£Á¡¢£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡¦´äÃ«æÆ¸ã¤¬¡¢ºß¹»À¸£·£µÌ¾¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡££Å£Ø£É£Ì£Å¡¦£Í£Á£Ë£É£Ä£Á£É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¿·ÆþÀ¸¤Ø¡Ö³Ú¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â´¶È¼°¤Ç¤Ï¡¢ÃæÌ³¤¬à³ØÄ¹á¤È¤·¤Æ½¤Î»¾Ú½ñ¤ò¼øÍ¿¡££Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡¦µÈÌîËÌ¿Í¤â¶î¤±ÉÕ¤±¡¢£Å£Ø£É£Ì£Å¡ÖÆ»¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃæÌ³¤Ï¡Ö¶ËÎÏ¼è¤êÁ¶¤ï¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ£À®´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç³§¤ÎÁêÃÌ¤ËÐ«¤Ã¤¿¤êÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼«¿È¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¡¢Ê¸²½º×¤Ê¤É¤Î¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¼«Ê¬¤¬ÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢À¸ÅÌ¤ËÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇËÍ¤â¹¬¤»¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡µÈÌî¤Ï¡¢²Î¾§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¼«¿È¡¢£Å£Ø£É£Ì£Å¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢Â´¶È¼°¤Ë¥½¥í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¼°¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ£±ÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£