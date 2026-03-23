ラリンのUVローションが進化♡春夏にうれしい新習慣ケアが登場

春から夏にかけて欠かせない紫外線対策。ラリンの人気アイテム「ボディUVローション」が新パッケージで登場し、さらに毎日使いやすく進化しました。スキンケア発想でうるおいを与えながら紫外線から肌を守るアイテムは、忙しい日常でも無理なく続けられるのが魅力。軽やかな使い心地と心地よい香りで、UVケアを“楽しむ時間”へと変えてくれます♡

スキンケア発想のUV新習慣



ラリンが提案するのは、紫外線対策を“守るだけ”で終わらせない新しい発想。春は肌のゆらぎや乾燥が気になる季節だからこそ、保湿ケアの延長として取り入れられるUVケアがポイントです。

軽やかに伸びるテクスチャーで、肌にすっとなじみ、白浮きしにくい自然な仕上がりを実現。毎日使いたくなる心地よさで、春からの新習慣にぴったりです。

紫外線量がピークになる夏でも快適に使える設計も魅力。ベタつきにくく、汗ばむ季節でもさらっとした使用感をキープします。

外出前だけでなく、日中の塗り直しにも使いやすく、石鹸でオフできる手軽さもポイント。やさしい香りが気分をリフレッシュし、忙しい日々の中でも気軽に取り入れられるUVケアとして活躍します♪

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選べる2種のUVローション



ボディUVローション 60ml

価格：各2,970円（税込）

SPF30／PA++++*

Mineral.（ミネラル）



死海の水など海由来のミネラル（保湿成分）を配合。乾燥や外的環境の影響を受けやすい肌をうるおいで包み込み、なめらかに整えます。

みずみずしく軽やかな使用感で、スキンケア感覚で取り入れたい方におすすめ。

Olive & Babassu（オリーブ＆ババス）



オリーブオイル²やババスオイル³など植物由来の保湿成分を配合。しっとりとした肌印象へ導きながらも、ベタつきにくい設計が特長です。エアコンによる乾燥対策にもぴったり。

発売日：2026年4月3日（金）

販売：全国のラリン店舗および公式オンラインショップ

*¹ *² *³ 保湿成分

毎日のUVケアをもっと心地よく♡



紫外線対策を“義務”ではなく“心地よい習慣”へと変えてくれるラリンのUVローション。肌を守りながらうるおいケアまで叶えるアイテムは、忙しい女性にこそ取り入れてほしい存在です。

春のゆらぎ肌にも、夏のベタつきにも寄り添う使い心地で、毎日のケアがぐっと快適に。自分の肌と向き合う時間を、もっとやさしく楽しんでみてください♡