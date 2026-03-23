お笑いタレント小籔千豊（52）が、23日に更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。両親について語る場面があった。

動画では、小藪の半生を明かす企画を展開。鬼越トマホークの2人から両親の職業を聞かれた小藪は「おとんは自転車屋さん。（小藪が）小さい時は親戚の自転車屋さんに勤めていて、途中で自分で起業した。最初は卸をしてて、途中からお店もやりだした」と説明。

母については「おばあちゃんが厳しかってん。それこそ節子ママみたいなイメージ。おかんは日本舞踊の名取でほんまは先生とかできるのにな、という感じやけど、おばあに働いたらあかんと言われてたから専業主婦やった」と明かした。

これを聞いていた良ちゃんが「上品な家庭というか」と指摘すると「でも、うち変やって」と言及。「厳しいところはよその家より厳しいけど、フランクなところはめっちゃフランクで。おとんとおかんはめっちゃ友達多いから、常に1週間の間に5日くらいはおとんかおかんの知り合いが来て酒盛りしてる。そこでバーンってどつかれて、大人がしゃべってるのに入ってくるなと言われたり」とした。

さらに、「うちだけの風習かもしれんけど」と切り出し、正月には男性が先に起床し、お雑煮などの準備をすると説明。「（祖母が）女が先に起きたらあかんって言うねん。俺とおとんが6時くらいに起きて、前の日におばあとおかんがスタンバってるお雑煮セットを作って。どこかの地方の風習なんかな？」と首をかしげていた。