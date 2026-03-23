元広島監督の野村謙二郎氏（59）が自身のYouTube「ノムケンCHANNEL」を生配信。広島の開幕・中日戦での予想スタメンを発表した。

オープン戦16試合に出場して打率・317と結果を出したドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）を1番に指名。

オープン戦15試合に出場して平川をしのぐ打率・326を残した9年目の中村奨成外野手（26）を2番に指名した。

野村氏は「1番・平川、2番・中村でオープン戦の好調をキープすれば得点力は間違いなく上がる」と保証した。

注目の4番は「新井監督は4番を日本人、佐々木泰に打たせたいと思っている」と指摘。3番に小園を置いて“ドラ1カルテット”で上位打線を組んだ。

【野村氏の広島開幕戦予想スタメン】

（1）中堅・平川蓮

（2）右翼・中村奨成

（3）遊撃・小園海斗

（4）三塁・佐々木泰

（5）捕手・坂倉将吾

（6）左翼・秋山翔吾orファビアン

（7）一塁・モンテロ

（8）二塁・菊池涼介or勝田成

（9）投手・床田寛樹

左翼と二塁は最終的に調子のいい方を選択。野村氏は「たぶん外れると思いますが、僕は面白いと思う」と自身のつくった打線に自信を見せた。