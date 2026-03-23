タレントのマツコ・デラックスが２３日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）を欠席。前週１６日の放送回から２週連続のお休みとなった。

今回は冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五が１人でスタジオに登場。

「月曜から夜ふかし マツコ・デラックス」と書かれた巨大なだるまが置かれたマツコの席を指さし「すいません。マツコがこんなことになってしまいました」とまず発言。「でも、よう見たら、似てきたよな、段々な」と続けると、スタジオのスタッフに向かって「でも、空画（からえ）よりはええやろ？」と問いかけ、むりやり「むちゃくちゃいいと思います」と答えさせていた。

マツコは２月９日のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明している。

１６日の放送で村上はマツコについて「元気にはしとるんですよ。首から下は、むちゃくちゃ元気やと。きょうの（収録の）前にもメールしとって。『首から下は元気や、元気や』って言うてんねんけど…オペ終わって、そこ（手術台）からベッドに移る時に、その移動が、引っ越し屋がベッド移す時みたいやったっていう。いる！？その情報って」とマツコとのやり取りを明かし「ただ、そのくらい元気やで、ということだけはお伝えしときますんで。あれ以上大きなったら、お前、そろそろ、ピアノ運ばなあかん」と話していた。