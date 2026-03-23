新たに８人 はしかに感染 １０代～４０代の男女８人

鹿児島市は23日、市内で新たに8人が「はしか」に感染したと発表しました。不特定多数への感染拡大のおそれがあるとして注意を呼びかけています。

新たに感染が確認されたのは、鹿児島市に住む10代から40代までの男女8人です。市によりますと、8人は発熱や発疹、目の充血などの症状があり、19日から21日までに陽性が確定しました。

はしかは感染力が強く、高熱や発疹、目の充血などの症状が出ます。

感染者が不特定多数の人と接触した可能性がある場所と時間

感染者が不特定多数の人と接触した可能性がある場所と時間です。

▼ジョイフル西鹿児島店 14日の午前6時半から7時半の間

▼ふく福荒田本店 15日の午後0時20分から1時20分の間

▼JR指宿枕崎線 15日の午前11時29分鹿児島中央駅到着・午後3時18分鹿児島中央駅出発

▼アミュプラザ鹿児島 15日の午前11時半から午後3時の間

▼しゃぶ葉南鹿児島店 16日午前11時から午後0時半の間

▼JR指宿枕崎線 17日の午前10時35分鹿児島中央駅到着・午後5時50分鹿児島中央駅出発

▼アミュプラザ鹿児島 17日の午前10時40分から午前11時20分までの間

▼鹿児島市電 17日の午前11時半ごろ鹿児島中央駅前出発・17日午後５時ごろ天文館通出発の車両

▼センテラス天文館 17日の正午から午後5時の間

▼ドラッグストアコスモス東開店 17日の午後3時20分から3時半の間

鹿児島市は、はしかが疑われる症状が出た場合には事前に医療機関に連絡したうえで公共交通機関の利用は控え、マスクを着用して受診するよう呼びかけています。

また、有効な予防策として予防接種を受けていない場合には接種を検討してほしいとしています。

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