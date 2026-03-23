きょうの為替市場、ロンドンからＮＹ時間にかけてドルの戻り売りが急速に強まり、ドル円は１５８円台半ばに下落。本日は一時１５９．６０円近辺まで上昇し、再び１６０円をうかがう動きも出ていたが、またも上値を拒まれている。



中東情勢は依然混迷する中、早朝のトランプ大統領の投稿で市場の雰囲気は急変。大統領は、イランの発電所やエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう米国防総省に指示したと投稿。建設的な協議ができたという。４８時間以内の攻撃を示唆していた。



ただ、状況は流動的との指摘は多い。さらに悪化する可能性もあり楽観できない状態だという。エネルギーだけではなく、サプライチェーンへの波及も懸念。ＵＡＥではドローンやミサイルの攻撃が報告され、イスラエルはテヘランのインフラを空爆、レバノンでの地上作戦拡大も準備だという。中東情勢は一段とエスカレートしている。



先週は、ＦＯＭＣ、そして日銀、ＥＣＢ、英中銀の政策会合を通過してドル高も一服していたが、依然としてドル高を意識した流れは継続している。今週は主な経済指標の発表も少ない中、市場は引き続き中東情勢にらみの展開となりそうだ。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５８円に観測。



23日（月）

158.00（9.8億ドル）



24日（火）

158.00（16.5億ドル）



25日（水）

158.00（23.6億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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