米女優デミ・ムーア（63）が19日、2022年3月に失語症と診断されて俳優業を引退した元夫ブルース・ウィリスさんの近影を公開して71歳の誕生日を祝福した。

ムーアは自身のインスタグラムに赤いハートの絵文字を添えて「必要なのは愛だけ。お誕生日おめでとう、ブルース・ウィリス！」とつづり、2人の間の長女で女優のルーマー・ウィリスの娘ルエッタちゃん（2）が祖父ウィリスさんの頬にキスをする微笑ましいツーショットを投稿した。

2人は1987年に結婚し、3人の娘に恵まれたが、2000年に離婚。ウィリスさんが、2009年にモデルのエマ・ヘミングと再婚し、2人の娘を授かったあともムーアとは良好な関係を維持しており、家族ぐるみの付き合いをしている。

ヘミングも自身のインスタグラムに夫婦の思い出の写真を投稿してお祝いすると共に、引退の1年後に前頭側頭型認知症と診断を受けた夫と2人の名前を冠にした基金「エマ＆ブルース・ウィリス基金」の設立を発表。前頭側頭型認知症への意識を高め、有望な研究を支援し、多くの重荷を負う介護者を支えるための活動を行うと明かし、ウィリスさんのファンに向けて誕生日祝して同基金やこの分野で活動している団体への寄付を呼びかけた。（千歳香奈子通信員）