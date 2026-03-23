グリーズマンがアトレティコ退団へ…今夏オーランド・シティ加入が決定的に!! 著名記者・ロマーノ氏も「here we go!」
アトレティコ・マドリーに所属するアントワーヌ・グリーズマンが今季限りで退団し、メジャーリーグサッカー(MLS)のオーランド・シティSCと2年契約を結ぶ予定のようだ。英『ESPN』が伝えた。
16年に「すでにアメリカでプレーしている自分の姿が見えるよ。どこの街になるかはわからないけどね」と話していたように、かねてからMLSでのプレーを熱望していたグリーズマン。NBA(バスケットボール)ファンであることも公言しており、「NBAのシーズンチケットがほしいね。そうしたら毎試合、子どもたちと一緒に観に行くよ。僕はアメリカが大好きなんだ」とも語っていた。
そして、その時が来たようだ。22日に開催されたR・マドリーとのダービーに出場したグリーズマンは、契約締結のために同日夜にオーランドへと向かったという。
『ESPN』によると、グリーズマンは今季終了まではアトレティコに残留し、7月からオーランド・シティでのプレーを開始する予定だという。なお、契約は2年間となり、1年間の延長オプションが付帯するようだ。
また、移籍専門のジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏は、「3月の交渉は破談となったが、26年7月からの契約で合意。アトレティコからのフリー移籍となる」と伝えるとともに、移籍がほぼ確定となったときに発するキャッチコピー「HERE WE GO!」を使用している。
16年に「すでにアメリカでプレーしている自分の姿が見えるよ。どこの街になるかはわからないけどね」と話していたように、かねてからMLSでのプレーを熱望していたグリーズマン。NBA(バスケットボール)ファンであることも公言しており、「NBAのシーズンチケットがほしいね。そうしたら毎試合、子どもたちと一緒に観に行くよ。僕はアメリカが大好きなんだ」とも語っていた。
『ESPN』によると、グリーズマンは今季終了まではアトレティコに残留し、7月からオーランド・シティでのプレーを開始する予定だという。なお、契約は2年間となり、1年間の延長オプションが付帯するようだ。
また、移籍専門のジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏は、「3月の交渉は破談となったが、26年7月からの契約で合意。アトレティコからのフリー移籍となる」と伝えるとともに、移籍がほぼ確定となったときに発するキャッチコピー「HERE WE GO!」を使用している。