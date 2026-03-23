グリーズマンがアトレティコ退団へ…今夏オーランド・シティ加入が決定的に!! 著名記者・ロマーノ氏も「here we go!」

グリーズマンがアトレティコ退団へ…今夏オーランド・シティ加入が決定的に!! 著名記者・ロマーノ氏も「here we go!」