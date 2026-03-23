STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」ティザー映像公開！タイトル曲の先行配信も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、4月1日発売の2ndシングル「USOTSUKI」のティザー映像を公開した。

■蝶のシルエット越しに姿を覗かせるメンバー

公開された映像では、蝶のシルエット越しに姿を覗かせるメンバー5人のモノクロな世界が描かれており、そして「こんなことがあるなんて きっと ずっと わかってた。」という謎めいたセリフが、いまだベールに包まれた物語の断片を感じさせる仕上がりとなっている。

また、タイトル曲「USOTSUKI」がCD発売に先駆け、3月30日に配信リリースされることが決定。Apple Music・SpotifyでのPre-Add / Pre-Saveキャンペーンもスタートした。

2ndシングル「USOTSUKI」は、タイトル曲の他、先行配信中の「Green Light」、そして「Blast Off」の全3曲を収録。

初回盤Aの映像コンテンツとして、「USOTSUKI」「Green Light」のMVとそのBehind The Scenes（計約69分）、初回盤Bには、好評を博したデビューティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」（全7本）と「STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-」（計約54分）を収録。

また、型抜き三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には、初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesを収録（計約141分）。

さらにオリジナルグッズ「アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き」のBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品もリリースされる。詳細は特設サイトで。

なお、STARGLOWはこの2ndシングルを携え、4月から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催する。

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「USOTSUKI」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

■【画像】STARGLOWのアーティスト写真

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/