『おっさんずラブ』『充電旅』『海のはじまり』…日本の実写コンテンツ、タイで配信へ
NTTドコモが、日本の実写コンテンツを25日からタイで配信開始する。タイ大手映像配信プラットフォーム「TrueVisions Now」で、「Lemino Japanese Collection」として、ドラマなどを集約して配信する。
(左から)『おっさんずラブ』の林遣都、田中圭
これは、放送コンテンツの海外流通手段を確保・拡大するための総務省の実証事業として実施されるもの。NHK・民放キー局はじめ計76社の約1470エピソード(うちローカル局・製作会社の計59社185エピソードは公募)を配信予定だ。
字幕付与版の無償提供を行うとともに視聴データを提供し、各社独自の海外展開・データを活用したコンテンツ製作を後押しする。
主な配信番組は『ひとりでしにたい』(NHK)、『アンサンブル』(日本テレビ)、『おっさんずラブ』(テレビ朝日)、『天国と地獄〜サイコな2人〜』(TBS)、『出川哲朗の充電させてもらえませんか?』(テレビ東京)、『海のはじまり』(フジテレビ)、『LOVE HOKKAIDO』(北海道テレビ)、『釣り聖地化TV』(長崎国際テレビ)など。
(左から)『おっさんずラブ』の林遣都、田中圭
これは、放送コンテンツの海外流通手段を確保・拡大するための総務省の実証事業として実施されるもの。NHK・民放キー局はじめ計76社の約1470エピソード(うちローカル局・製作会社の計59社185エピソードは公募)を配信予定だ。
主な配信番組は『ひとりでしにたい』(NHK)、『アンサンブル』(日本テレビ)、『おっさんずラブ』(テレビ朝日)、『天国と地獄〜サイコな2人〜』(TBS)、『出川哲朗の充電させてもらえませんか?』(テレビ東京)、『海のはじまり』(フジテレビ)、『LOVE HOKKAIDO』(北海道テレビ)、『釣り聖地化TV』(長崎国際テレビ)など。