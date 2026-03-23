読売ジャイアンツの解体新書！ 3.26発売「Tarzan」で一冊丸ごと大特集
プロ野球開幕前日となる3月26日発売のフィットネス＆ウェルネスの総合誌「Tarzan」922号（マガジンハウス）では、“球界の盟主”である読売ジャイアンツを一冊丸ごと大特集。過去には野球の大谷翔平やサッカーの三浦知良、三笘薫、大相撲の横綱大の里などが表紙を飾り、アスリートやさまざまな競技を取り上げてきた本誌だが、一冊すべて一つのチームを取り上げるのは創刊以来初めての試みとなる。
【写真】北山亘基投手ら日ハム選手7人が「anan」SPエディション表紙に！ 3.25発売
大型企画にふさわしく、雑誌媒体としては異例の5ヵ月間に及ぶ長期取材を敢行。阿部慎之助監督率いる新生ジャイアンツの“いま”をあらゆる視点から掘り下げる特集が完成した。
一冊丸ごと「ジャイアンツ特集」は昨シーズン終了直後から始動。今シーズンの主役を虎視眈々と狙う若手選手が腕を磨いた秋季キャンプから、イベントや自主トレを追いかけたシーズンオフ、そして新たなチームが始動した春季キャンプに取材班が密着し、監督と選手たちに取材を重ねた。
「あえて難しいことに挑戦したい」と今シーズンへの意気込みを語った阿部監督や、20年目のシーズンを前に日々のトレーニングルーティンを細かく明かしてくれた坂本勇人選手、母校での自主トレの一日に完全密着し復活への意気込みを語った戸郷翔征選手など、独自取材でジャイアンツの最重要人物たちに迫った。
さらに、近年球団が力を入れる育成環境とそれを支えるキーパーソンたちも直撃。最新理論を取り入れた育成メカニズムやトレーニング、最先端の機器を導入して選手たちの動作解析のデータを蓄積・分析するデータアナリスティック、選手それぞれの特徴や体質に合わせた指導を行う食事部門など、“進化するジャイアンツ”の心臓部をリポート。
選手寮では、新人ながら今シーズンの開幕投手を務めることが発表されたドラフト1位ルーキーの竹丸和幸選手が寮を案内し、リラックススペースや風呂場など普段はカメラが入れない場所のリアルな様子を本誌だけに見せてくれた。
シーズン優勝、そして日本一を目指してチーム一丸となって戦うジャイアンツ。長期取材と専門的情報を盛り込んだ今号、チームの強さの秘密と裏側を知る「解体新書」になる。
「Tarzan」922号は、マガジンハウスより3月26日発売。特別定価820円。
大型企画にふさわしく、雑誌媒体としては異例の5ヵ月間に及ぶ長期取材を敢行。阿部慎之助監督率いる新生ジャイアンツの“いま”をあらゆる視点から掘り下げる特集が完成した。
一冊丸ごと「ジャイアンツ特集」は昨シーズン終了直後から始動。今シーズンの主役を虎視眈々と狙う若手選手が腕を磨いた秋季キャンプから、イベントや自主トレを追いかけたシーズンオフ、そして新たなチームが始動した春季キャンプに取材班が密着し、監督と選手たちに取材を重ねた。
「あえて難しいことに挑戦したい」と今シーズンへの意気込みを語った阿部監督や、20年目のシーズンを前に日々のトレーニングルーティンを細かく明かしてくれた坂本勇人選手、母校での自主トレの一日に完全密着し復活への意気込みを語った戸郷翔征選手など、独自取材でジャイアンツの最重要人物たちに迫った。
さらに、近年球団が力を入れる育成環境とそれを支えるキーパーソンたちも直撃。最新理論を取り入れた育成メカニズムやトレーニング、最先端の機器を導入して選手たちの動作解析のデータを蓄積・分析するデータアナリスティック、選手それぞれの特徴や体質に合わせた指導を行う食事部門など、“進化するジャイアンツ”の心臓部をリポート。
選手寮では、新人ながら今シーズンの開幕投手を務めることが発表されたドラフト1位ルーキーの竹丸和幸選手が寮を案内し、リラックススペースや風呂場など普段はカメラが入れない場所のリアルな様子を本誌だけに見せてくれた。
シーズン優勝、そして日本一を目指してチーム一丸となって戦うジャイアンツ。長期取材と専門的情報を盛り込んだ今号、チームの強さの秘密と裏側を知る「解体新書」になる。
「Tarzan」922号は、マガジンハウスより3月26日発売。特別定価820円。