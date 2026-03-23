元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が２３日放送の日本テレビ系「しゃべくり ００７」（月曜・午後９時）に出演。元女優の妻・里紗さんと娘、息子と家族そろってのテレビ出演は初となった。

この日のスタジオには伸晃氏とは党内で“盟友関係”だった岸田文雄元首相がサプライズ登場。首相経験者の出演は番組１８年目で、こちらも初となった。

同じ６８歳の伸晃氏との交流は「初当選の時からだから３０数年間、お付き合いただいて。年は一緒だけど、伸晃さんが一期先輩。伸晃さんが２回、自民党総裁選挙に出た時、私は２回とも伸晃派でしたから」と明かした岸田氏。

ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「総理ってしんどかったなあって思いますか？」と聞かれると「今、思えばね。何やっても何か言われるし、怒られるし、批判されるし、イジられるし」と苦笑した岸田氏。

上田が「国民のことを考えてやってるのに『増税メガネ』って言われたりするじゃないですか？」と聞くと、「増税メガネをネタにＹｏｕＴｕｂｅに乗っけたら、あの時が一番反応が良かった。自虐ネタなんだけど。あれでバズってね」と笑顔で振り返っていた。