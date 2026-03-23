ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、24日に開幕する。

が初日12Rドリーム戦の1号艇は末永和也（27＝佐賀）が担う。初じめて大役に「決まってから凄く緊張しだして、昨日からさらに緊張しだした。ただ、緊張感を楽しめるのも今だけなので楽しみながらやりたい」と意気込む。昨年は10月の津ダービーでSG初制覇。「ダービーの優勝戦の方が緊張した」と大舞台での経験を積んでメンタル面は着実に成長している。

コンビを組む75号機は2連対率25.7％と実績に乏しいエンジンだけに「体感は重たくて進んでいる感じがしなかった。ペラを叩いてスタート特訓に行ったけど重かった。スタートがしにくい。勘より届いていない。行き足が重いと思う」と感触はひと息も「前操者のコメントが良かったので、ペラをしっかり叩いてダメなら整備する。グリップ感が欲しい」と前を向く。

今年は正月にからつで優勝すると、下関で連続V。続くプレミアムG1尼崎ボートレースバトルチャンピオントーナメントも制してみせた。2月G1からつ九州地区選手権でも優勝戦に進出し、前節のG1尼崎73周年記念でもベスト6入りと勢いが止まらない。「去年からリズムはずっといい。優勝を目指してSGでいいスタートを切れるようにしたい」と意気込んだ。初戦の絶好枠をモノにして、最高の流れを継続させる。