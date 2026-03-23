札幌市が23日、動物園「ノースサファリサッポロ」に対し違法建築物を撤去するよう求める「除却命令」を出した。同動物園は、2025年9月30日に閉園。その際には118棟残っていたが、現在は38棟残っている。

同命令は行政指導よりも強い措置で、命令違反した場合は1年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金となる。同市は2026年10月までに撤去としているが、動物園側は、受け入れ先が決まっていない動物たちもいるため、期限を2027年11月末までにするよう要望。

同動物園は、2005年に開園。ノースサファリサッポロ、デンジャラスの森、ノースサファリアドベンチャーの3つの施設で構成されていた。動物との触れあいがテーマのため、事故およびケガは自己責任での入場だった。

動物園の位置は市街化調整区域に位置しており、新たに建設したり、増築することは極力抑える地域だった。しかし、開発許可を取らずに開設。札幌市も無許可の建設工事を確認していたため、許可を取るよう行政指導をしていた。同動物園はそれを無視し、開園。施設の拡張も続けた。

さらに、開園当初は第一種動物取扱業者の届け出が出されておらず、受理されたのは2006年になってからだった。それでも刺激を求める来場者は多く最大年間15万人いた。

さまざまな指導を無視して続けられた動物園だが、20年間も続いた原因は市にもある。無許可開発には指導しているものの、同動物園の宿泊施設や飲食店には営業許可を出している。違法建築に対しても指導のみで、強制力がなかったため増築は進んでいった。

無許可建築は最大で183棟に上った。そんな状況を見かねた秋元克広札幌市長は「これ以上看過できない」として「強い行政処分を行う前提で検討し、当事者に伝えた」。この一声で、閉園の流れとなった。

閉園が決まった際、動物たちの受け入れをどうするのかというニュースをさまざまなメディアが報じた。閉園直前でも319頭動物は残っていた。今年の3月16日時点で、園内にはまだ222頭の動物が残されている。

動物の受け入れ先を見つけ、移動させるのにはまだ時間がかかりそうだが、市の対応はどうなるのか。上野動物園では、パンダが返還された。市川市動植物園のパンチ君は、人気絶頂で観覧時間が10分までと制限されている。

大阪市では、野生のシカをめぐり捕獲されると、殺処分の可能性が高く、助命を求める声が上がっている。ノースサファリの人間に振り回された動物たち、期限までに受け入れ先が決まればいいのだが。